“أنصار الله” تستهدف حاملتَي طائرات أمريكيتين ومطار بن غوريون.. ومئات الآلاف يتظاهرون تضامنا مع غزة (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن، يحيى سريع، استهداف هدف عسكري في محيط مطار بن غوريون في إسرائيل، بصاروخ من طراز “ذو الفقار”، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني وردًّا على استمرار حرب الإبادة في غزة”.

وجاء التصريح متزامنًا مع خروج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في 14 محافظة يمنية بينها العاصمة صنعاء، تحت شعار “ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي”.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، قرأه سريع أمام جموع المتظاهرين أن “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية نفَّذت أيضًا (عملية عسكرية مزدوجة) ضد حاملتَي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فنسون) وسفن مرافقة لهما في البحرين الأحمر والعربي (بعدد من الصواريخ المجنَّحة والطائرات المسيَّرة)”، مؤكدًا أن هذا “هو الاستهداف الأول للحاملة فنسون منذ وصولها إلى البحر العربي”.

وفي السياق نفسه، أعلن سريع “إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ‑9” بصاروخ أرض-جو محلي الصنع أثناء قيامها “بأعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء”، مشيرًا إلى أنها الطائرة الخامسة خلال ثلاثة أسابيع، والعشرون منذ بدء “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة”.

مظاهرات حاشدة في 14 محافظة

وعلى الأرض، خرجت مظاهرات حاشدة دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في ميدان السبعين بصنعاء و13 محافظة، بينها الحديدة وإب وحجة.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تؤكد “الموقف الثابت بالتضامن مع غزة”، مرددين هتافات من بينها “الثبات الثبات رد الشعب على الغارات”، و”يا غزة يا فلسطين معكم حتى يوم الدين”.

واستنكر المحتجون ما وصفوه بـ”الجريمة الأمريكية” في ميناء رأس عيسى بالحديدة، إذ أعلن مكتب الصحة بالمحافظة ارتفاع حصيلة أربع غارات أمريكية إلى 80 قتيلًا و171 جريحًا. وأشار بيان صادر عن المظاهرات إلى “فشل العدوان الأمريكي في تحقيق أهدافه” وإلى “الاستعداد لأي تصعيد” دعمًا لغزة.

وتتزامن التطورات مع استمرار إسرائيل، بدعم أمريكي، في حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.