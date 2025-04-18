برعاية قطرية.. لقاء سوري عراقي في الدوحة

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، لقاءً رسميًا في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية أمير قطر، وذلك في إطار جهود الوساطة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الرئاسة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين الرئيس أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور ورعاية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

وتناول اللقاء ملفات التعاون بين العراق وسوريا، انطلاقًا من الحرص المشترك على تفعيل مسارات العمل العربي المشترك.

وبحسب البيان، أكد السوداني والشرع ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين، مشددين على أن أمن واستقرار العراق وسوريا يمثلان حجر الأساس لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المختصة في البلدين، لا سيما في ما يتعلق بأمن الحدود المشتركة.

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في دعم التنمية في كلا البلدين.

واعتبر البيان أن اللقاء بين السوداني والشرع يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة، وانطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آليات التعاون بين بغداد ودمشق.