ترامب ينتقد بشدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويبحث إمكانية عزله من منصبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يترقب ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لمنصبه “بفارغ الصبر”، ودعاه إلى خفض أسعار الفائدة.

وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا “كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل البنك المركزي الأوروبي، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن”.

وذكر ترامب في منشوره أن باول “دائما متأخر ومخطئ”، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول أمس الأربعاء، ووصفها بأنها “فوضى أخرى عارمة ومعتادة”.

وحذر باول، الأربعاء، من أن سياسات ترامب في الرسوم الجمركية تثير مخاطر إخراج التضخم والتوظيف عن نطاق أهداف البنك المركزي التي يديرها بشكل مشترك بتفويض من “الكونغرس”.

ويمثل تصريح ترامب نوعا من الضغط على باول، الذي سبق أن قال إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت أوسع نطاقا مما كان متوقعا، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم والحد من النمو.

ترامب يبحث عزل باول

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، أن ترامب يناقش منذ شهور، بشكل غير معلن، مع مستشاريه إمكانية عزل باول من منصبه، وذلك وفق مصادر على صلة بالأمر.

وأضافت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن عزل باول من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تنتهي ولايته، العام المقبل.

وفي اجتماع في منتجع “مار إيه لاغو”، الذي يمتلكه ترامب في فلوريدا في شهر فبراير/شباط الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي مع كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، حول إمكانية إقالة باول قبل انتهاء ولايته، وربما اختيار وارش بديلًا له، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادرها.

غير أن وارش نصح ترامب بعدم إقالة باول، وتركه في منصبه حتى تنتهي ولايته الحالية في مايو/أيار 2026.

مخاطر عزل باول

وأضافت الصحيفة أن ترامب ذكر في اجتماع مع مستشاريه، الخميس، أنه واثق من أن لديه الصلاحيات لعزل باول، إذا قرر ذلك، واتهمه “باللعب بالسياسة” في تحديد سعر الفائدة.

غير أن الصحيفة قالت إنه في حال قرر ترامب عزل باول، فإنه من المؤكد أن الأمر سيرفع للمحكمة العليا، “وقد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية”، وفق وصف الصحيفة.

وبدوره حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفق ما ذكره موقع “بوليتيكو” الخميس، مسؤولي البيت الأبيض من تبعات إقالة باول التي يرى أنها تخاطر بزعزعة استقرار الأسواق المالية.

باول يؤكد استقلالية مؤسسته

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تصريح لباول في فعالية في النادي الاقتصادي في شيكاغو قال فيه إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي “مفهومة ومدعومة على نطاق واسع جدا في واشنطن والكونغرس، وهذا هو المهم”.

وحظي تصريحه بتصفيق مجموعة بارزة من المديرين التنفيذيين للشركات، لتعهده بتحديد أسعار الفائدة باستقلال عن الضغوط السياسية أو الاعتبارات الحزبية.

من جانبه، قال جون ويليامز رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في برنامج “فوكس بيزنس” الخميس “لا أرى حاجة لتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أي وقت قريب. الأمر يتعلق حقا بجمع المعلومات، وفهم أفضل لما يحدث في الاقتصاد فيما تبقى من هذا العام، وفهم الغموض الذي يكتنف الموقف”.

وأضاف “أعتقد أن لدينا فترة تضخم أعلى ومسار نمو أبطأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ومن ثم، هذا مزيج يتعين إمعان التفكير فيه”.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليا من 4.25% إلى 4.5%، وهو المستوى نفسه منذ ديسمبر/كانون الأول بعد تخفيضات عدة في أسعار الفائدة، أواخر العام الماضي.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة، الخميس، استجابة لتوقعات النمو التي “تدهورت بسبب التوتر التجاري” بعد قيام ترامب بزيادة الرسوم على الواردات. ومن المتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه في منطقة اليورو.