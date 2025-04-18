حملة واسعة في الهند للإفراج عن الناشطة المسلمة غلفيشة فاطمة

شارك كتّاب وممثلون ونشطاء وحقوقيون في الهند في حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن الناشطة المسلمة غلفيشة فاطمة، التي قادت احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب قانون تعديل الجنسية المثير للجدل، وذلك بعد أن أتمت هذا الأسبوع 5 سنوات في السجن دون محاكمة أو كفالة.

واعتقلت فاطمة (32 عاما) في إبريل/نيسان 2020، من قبل شرطة دلهي في قضايا تتعلق بأعمال عنف طائفية مناهضة للمسلمين اندلعت في شمال شرق العاصمة الوطنية في فبراير/شباط من العام نفسه.

ووُجهت إلى فاطمة تُهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم “قانون منع الأنشطة غير المشروعة” إلى جانب عدد من النشطاء المسلمين الآخرين، من بينهم عمر خالد، وشرجیل إمام، ومیران حيدر، وشفاء الرحمن، وآخرون.

ووجهت السلطات للنشطاء المسلمين، ومن بينهم فاطمة، تُهم التآمر لإشعال أعمال العنف الطائفية عام 2020، رغم أن المسلمين كانوا هم الضحايا في معظم الحالات، ومن بين 53 شخصًا قُتلوا خلال تلك الأحداث، كان 40 منهم من المسلمين.

وقال حقوقيون وقادة في المجتمع المسلم بالبلاد إن هؤلاء النشطاء سُجنوا لأنهم عارضوا قانون الجنسية المثير للجدل، كما أشاروا إلى دور قادة حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم وأعضاء منظمة “هندوتفا” المتطرفة في تأجيج أعمال العنف الطائفية.

وقالت شاكرة، والدة فاطمة، إنها تأمل في أن تقضي المحكمة بخروج ابنتها بكفالة، وأضافت: “الجميع يعلم أنها سُجنت ظلمًا. لم ترتكب أي ذنب. ما قامت به كان بدافع حب الوطن. ما الخطأ الذي ارتكبته ابنتي؟ على الناس أن يحبوا وطنهم الذي يعيشون فيه”.

وردًا على التهم الموجهة إلى ابنتها، قالت شاكرة للجزيرة مباشر إن الشرطة يمكنها توجيه أي تهمة ترغب بها، ولا أحد يستطيع منعهم من ذلك.

وأضافت: “يمكنهم تضخيم قضية صغيرة وتقزيم أخرى كبيرة. عندما يشاء الله، سيكون رجال الشرطة والسجانون مجرد متفرجين على إطلاق سراحها. لا نعلّق أي آمال على الشرطة أو مودي. أملنا بالله فقط”، ومودي هو رئيس الوزراء الهندي، الذي يقود حزبه اليميني بهاراتيا جاناتا البلاد منذ عام 2014.

وتحدثت الناشطة الحقوقية تيستا سيتالفاد عن سجن فاطمة، قائلة إن السلطات استخدمت “قانون منع الأنشطة غير المشروعة” لمنع الإفراج عنها بكفالة.

وأضافت: “غلفيشة فاطمة مسجونة منذ 5 سنوات دون كفالة، رغم أن طلب كفالتها المُقدم للمحكمة العليا في دلهي (منذ مارس/آذار 2022) لا يزال بانتظار البتّ فيه. جرت جلسات استماع، وتبدّل القضاة، ولكن تم استخدام بنود قانون منع الأنشطة غير المشروعة (لعام 1961) لمنع الإفراج عنها”.

واعتبرت سيتالفاد أن سجن فاطمة “اعتداء مُتعمد” على حرية التعبير، مضيفة أن السبب في اعتقالها هو “تنظيمها احتجاجات ضد قانون تعديل الجنسية”.

وقالت: “ما هي جريمتهم؟ لا شيء من منظور دستوري. كل ما فعلوه أنهم رفعوا أصواتهم بشكل سلمي وفعّال واحتجوا ضد قانون الجنسية المناقض للدستور لعام 2019. هذا تعطيل مأساوي لنظام العدالة في بلادنا، ويشير إلى استهداف ممنهج من الدولة الهندية للقيادات الشابة من المسلمين الهنود”.

وخلال هذا الأسبوع، ومع تزايد الدعوات للإفراج عنها، أطلق عدد من النشطاء والكتّاب والممثلين في بوليوود، والصحفيين والأكاديميين والمواطنين المهتمين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعمًا لفاطمة. بينما قام بعضهم بإلقاء قصائد كتبتها فاطمة دعمًا لها.

ومن بين المشاركين في الحملة، الممثلان الشهيران نصير الدين شاه، ورطنة باثاك، والممثلة سوارا بهاسكار، ورئيس منظمة العفو الدولية في الهند أكار باتيل، والكاتبة نيفيديتا مينون، والمحامي والناشط المعروف براشانت بوشان.

ونشرت الممثلة سوارا بهاسكار مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت فيه قصيدة من تأليف فاطمة، وكتبت: “منذ عام 2020، سُجن العديد من المعارضين والنشطاء والطلبة والمثقفين بسبب احتجاجهم السلمي ضد قانون الجنسية، وقد وُجهت إليهم تهم بموجب قوانين قمعية مثل قوانين الإرهاب لمجرد ممارستهم حقوقهم الديمقراطية. غلفيشة واحدة من هؤلاء الشابات”.

وأضافت: “يجب علينا كمواطنين ووطنيين أن نرفع صوتنا ضد هذا الظلم الفادح. تضامنًا مع غلفيشة وكل السجناء السياسيين”.