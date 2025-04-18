سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال جنوب رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد لعمليات استهداف نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب “الفيديو”، استهدف مقاتلو السرايا بعدد من قذائف الهاون وصواريخ من طراز (107) مقر قيادة وسيطرة تابعًا لجيش الاحتلال في محور موراج جنوب رفح، إضافة إلى تمركزات لجنود وآليات إسرائيلية في الموقع ذاته.

كما وثّقت المشاهد استهداف مقر قيادة آخر في مخيم يبنا جنوبي المدينة.

وخلال تنفيذ عمليات القصف، سُمع في التسجيل صيحات التكبير التي أطلقها أفراد المقاومة، بينما أكد أحد المقاتلين على ثبات رجال المقاومة قائلا “المعنويات عالية، ولن نبرح أماكننا بإذن الله”.

وفي السياق ذاته، ذكرت “كتائب القسام“، الجمعة، أن “مجاهديها فجروا 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع D9”.

كما أعلنت استهداف 3 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” أمس الخميس، بقذيفة “ياسين 105” وعبوة “شواظ” وعبوة برميلية.