غارات أمريكية مكثفة تستهدف ميناء رأس عيسى النفطي باليمن

شنت مقاتلات أمريكية، مساء الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في إطار التصعيد العسكري المتواصل ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة “إكس”، أن “القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة استهدفت هذا المرفق الحيوي الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل وإمداد الحوثيين بالوقود”.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة لجماعة الحوثي، وقوع الضربات الجوية، مشيرة إلى أن “العدوان الأمريكي شن اليوم سلسلة غارات عنيفة على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة”.

وتأتي هذه الغارات ضمن عمليات يومية تنفذها القوات الأمريكية ضد مواقع تقول إنها تابعة للحوثيين، منذ إعلان واشنطن في 15 مارس/آذار الماضي، إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى وقف هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

يُذكر أن جماعة الحوثي استأنفت منذ منتصف مارس/آذار هجماتها ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، معلنة أن هذه العمليات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.