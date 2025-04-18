الأخبار|قطاع غزة

غارات أمريكية مكثفة تستهدف ميناء رأس عيسى النفطي باليمن

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18/4/2025-|آخر تحديث: 18/4/202512:54 AM (توقيت مكة)

شنت مقاتلات أمريكية، مساء الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في إطار التصعيد العسكري المتواصل ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة “إكس”، أن “القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة استهدفت هذا المرفق الحيوي الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل وإمداد الحوثيين بالوقود”.

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة لجماعة الحوثي، وقوع الضربات الجوية، مشيرة إلى أن “العدوان الأمريكي شن اليوم سلسلة غارات عنيفة على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة”.

وتأتي هذه الغارات ضمن عمليات يومية تنفذها القوات الأمريكية ضد مواقع تقول إنها تابعة للحوثيين، منذ إعلان واشنطن في 15 مارس/آذار الماضي، إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى وقف هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

يُذكر أن جماعة الحوثي استأنفت منذ منتصف مارس/آذار هجماتها ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، معلنة أن هذه العمليات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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