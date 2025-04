غارات أمريكية مكثفة تستهدف ميناء رأس عيسى النفطي باليمن

شنت مقاتلات أمريكية، مساء الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، في إطار التصعيد العسكري المتواصل ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة “إكس”، أن “القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة استهدفت هذا المرفق الحيوي الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل وإمداد الحوثيين بالوقود”.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port

The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2025