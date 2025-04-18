غارة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية في صيدا جنوب لبنان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن الغارة التي نفذتها إسرائيل واستهدفت سيارة على طريق صيدا – الغازية، أسفرت عن مقتل شخص.

وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة مباشر، في وقت سابق، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت، صباح اليوم الجمعة، غارة استهدفت سيارة مدنية كانت تسير على طريق أوتوستراد الغازية في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ووصلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع قصف الاحتلال للمركبة، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنه تم نقل مصابين من داخل السيارة المستهدفة، وكذلك نقل مصابين صودف مرورهم قربها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش هاجم سيارة قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن نتائج الهجوم ما زالت قيد الفحص.

ويأتي هذا في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية للبنان.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1473 خرقا له، ما خلّف 130 شهيدا و375 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

ولم تستكمل إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسة، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.