في الذكرى الثانية لاعتقاله.. الغنوشي: المعارضون فرقتهم السياسة وجمعهم سجن الدكتاتورية وقيود الاستبداد

وجَّه زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي رسالة إلى الشعب التونسي في الذكرى الثانية لاعتقاله عام 2023، أكد فيها أن تونس لا مخرج لها من أزمتها السياسية إلا بالعودة إلى مبادئ الحرية والديمقراطية، التي أعلنتها الثورة التونسية، دون إقصاء أو استبداد.

واتهم الغنوشي (84 عامًا) نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد بتلفيق التهم له ولحركة النهضة وغيره من المعتقلين السياسيين سعيًا للانفراد بالسلطة وإقصاء المعارضة.

وقال الغنوشي، في الرسالة التي نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك الجمعة، إنه وغيره من المعتقلين السياسيين أصبحوا في السجن “بأمر من الدكتاتورية والحاكم المستبد على أنهم إرهابيون”.

وقال الغنوشي إن سجن المرناقية الذي يقبع فيه أصبح يضم جميع أطياف المعارضة التونسية، من إسلاميين وعلمانيين، الذين اعتقلهم النظام التونسي. وأضاف “هنا في المرناقية جوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ولطفي المرايحي، وحبيب اللوز، وبشير العكرمي وآخرون، مختلفون لكن تجمعهم معارضة الدكتاتورية، فرقتهم السياسة وباعدتهم الأيديولوجيا وجمعهم سجن الدكتاتورية وقيود الاستبداد”.

وتساءل الغنوشي مستنكرًا “من يصدّق أن هؤلاء إرهابيون، وأن الديمقراطي المعتدل هو من صادر الحريات، ومنع التعبير، وحاصر القضاء؟ من يصدّق أن الديمقراطي المعتدل هو من ألغى الدستور وحل المؤسسات المنتخبة شعبيًّا بما في ذلك مجلس النواب المنتخب شعبيًّا ذو السبعة عشر حزبًا عدا المستقلين فيه؟”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بإلغاء الدستور وحل مجلس النواب.

وأكد الغنوشي أن السجن لم يغيّر قناعاته وإيمانه بالحريات والديمقراطية، وأن هذا هو المخرج لتونس من أزمتها. وأضاف “بعد عامين أصرح أنني لا أزال على قناعة كاملة. لا مخرج من الأخطار المحدقة بتونس، والتي أخذت تنفجر من نفس مواضع انفجار ثورة الحرية والكرامة، دون حريات وديمقراطية، تسع الجميع دون إقصاء، والتخلي عن وهم الوصاية التي ادعاها القدامى وأعاد صياغتها المحدثون، في ممارسة كانت دائمًا نتيجتها كارثية”.

كما أكد الغنوشي أن هذه هي مبادئ حركة النهضة التي يقودها منذ عقود، قائلًا إن “الحركة منذ نشأتها وهي لا تفتأ تنادي بمبدأ ‘تونس حرة تسع الجميع بلا إقصاء’. مبدأ كنا ولا نزال ندعو شبابها ومنخرطيها وكل أنصارها للتعلق به وجعله منهج تعامل بينهم ومع غيرهم”.

وختم الغنوشي رسالته بتوجيه التحية إلى بلاده، التي قال إنها “صنعت فجر الربيع العربي”. كما أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ووقع الخطاب واصفًا نفسه بأنه “رئيس آخر مجلس نواب شعب منتخب” في تونس.

وكانت محكمة تونسية قد قضت في فبراير/شباط بسجن 15 شخصًا، بينهم الغنوشي وابنه وابنته وزوجها ورئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي، بتهمة المساس بأمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنستالينغو”.

وبدأ القضاء التونسي التحقيق في القضية، التي يطلَق عليها اسم “إنستالينغو” نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصًا.

وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن الغنوشي 22 عامًا، وسجن ابنه معاذ 35 عامًا وابنته سمية 25 عامًا وزوجها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام 15 عامًا. كما أمرت المحكمة بسجن رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي 35 عامًا. وغادر المشيشي تونس منذ عام 2021 بعد أشهر قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيّد له.

وقضت المحكمة بسجن مسؤولين سابقين وسياسيين، بينهم القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني، والناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وصحفيتان واثنان من المدونين، لمُدد تتراوح من 5 أعوام إلى 27 عامًا. كما أمرت المحكمة بمصادرة كل أملاك الغنوشي والمشيشي والفرجاني.