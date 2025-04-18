قاض أمريكي يوجه ضربة لخطط إدارة ترامب بشأن تسريع ترحيل آلاف المهاجرين

منع قاض أمريكي، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح لها بترحيل الآلاف من المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، وذلك دون منحهم فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن أمرًا يمنع الإدارة الأمريكية مؤقتًا من تسريع عمليات الترحيل، مما يعوق قدرتها على إبعاد المهاجرين المشمولين بأوامر نهائية، ويتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأبقى الحكم الابتدائي الصادر، اليوم الجمعة، على هذا الأمر ساريًا حتى الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.

قانون “الأعداء الأجانب”

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحكم يمثل عائقًا أمام محاولات إدارة ترامب الإسراع بترحيل المهاجرين إلى بلاد غير بلادهم الأصلية، مثل السلفادور وهندوراس وبنما، حتى لو لم يصدر أمر بترحيلهم إلى هذه البلاد.

واستندت إدارة ترامب في الشهر الماضي إلى قانون “الأعداء الأجانب” لترحيل طائرتين محملتين بمهاجرين من فنزويلا، تزعم الإدارة الأمريكية أنهم أعضاء في عصابات لتهريب المخدرات، إلى سجن “سيسوت” الضخم في السلفادور.

لكن القاضي مورفي قال إن مسؤولي إدارة ترامب “طبَّقوا وسيستمرون في تطبيق السياسة المتمثلة في إبعاد الأجانب إلى دول ثالثة دون إشعار أو فرصة لسماع مطالباتهم القائمة على الخوف”، وهو ما قال القاضي إنه يخالف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالة.

وينص أمر القاضي مورفي على أن تقدّم إدارة ترامب إشعارًا مكتوبًا إلى المهاجرين قبل ترحيلهم إلى بلد ثالث، إضافة إلى “فرصة حقيقية” لإثارة المخاوف بشأن سلامتهم، بما في ذلك توفير ما لا يقل عن 15 يومًا لإعادة النظر في إجراءات الهجرة المطبَّقة عليهم.

يُذكر أن ترامب تعهّد بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة للسيطرة عليها، ومنع تدفق المهاجرين القادمين من المكسيك.