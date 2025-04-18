كتائب القسام تعلن عن عمليات عدة ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تنفيذ 3 عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يومي الأربعاء والخميس، في منطقة “قيزان النجار” جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، في بيانات لها اليوم الجمعة، أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية قرب عين نفق مفخخ، حيث تم تفجير النفق بعدد من العبوات الناسفة فور وصول القوة ونزول عدد من الجنود إلى داخله، مما أدى إلى وقوع عدد من أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها قاموا بتفجير 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع “D9” في المنطقة ذاتها، الأربعاء.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت “3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع (D9) بقذيفة (الياسين 105) وعبوة (شواظ) وعبوة برميلية أمس الخميس في منطقة قيزان النجار”.

وتأتي العمليات في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحرب المدمرة على قطاع غزة، ويتزامن ذلك، مع إجباره آلاف الفلسطينيين على إخلاء أماكن وجودهم قسرا رغم الحصار الخانق على القطاع، وسط صمت دولي ودعم أمريكي مطلق.