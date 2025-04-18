كتبها ترامب.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يؤدي صلاة عند حائط البراق (شاهد)

أجرى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، زيارة إلى حائط البراق الواقع غرب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال هاكابي، خلال زيارته، إنه حضر إلى المكان لأداء صلاة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، وأضاف “أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس ترامب، ونصلي من أجل الإفراج عن جميع الرهائن”.

وتأتي زيارة هاكابي في ظل التوتر السياسي والديني الذي تشهده المدينة، ووسط اقتحامات واسعة للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم عضو الكنيست تسفي سوكوت، المسجد الأقصى برفقة مئات المستوطنين، وأدوا صلوات يهودية.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن “آلاف المستعمرين اقتحموا الخميس، المسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة في خامس أيام عيد الفصح اليهودي”.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا في 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ ذلك الحين تجري الاقتحامات يوميا ما عدا الجمعة والسبت، تبلغ ذروتها في فترة الأعياد اليهودية.