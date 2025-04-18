ما فوائد الزعتر الصحية؟ تعرف إلى تأثيره في الجهاز التنفسي والهضمي والبشرة

يُعد الزعتر من الأعشاب العطرية الواسعة الاستخدام، سواء في الطهي أو في الطب الشعبي، ويُعرف برائحته المميزة وطعمه القوي، ويشيع استخدامه في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وهو غني بالمركبات الطبيعية ذات التأثيرات الصحية.

نستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد الزعتر.

ما هو الزعتر ومكوناته الغذائية؟

الزعتر (Thymus vulgaris) هو نبات معمر من الفصيلة الشفوية، يحتوي على مركبات فعالة مثل الثيمول، الكارفاكرول، ومضادات أكسدة طبيعية مثل فيتامين “سي” وفيتامين أ، إضافة إلى معادن مثل الحديد والمنغنيز والبوتاسيوم.

ينتمي الزعتر إلى عائلة النعناع، ويزرع في مناطق مختلفة حول العالم، خصوصًا في مناطق البحر الأبيض المتوسط. يتميز بارتفاعه بين 30 و80 سنتيمترا، وأوراقه الصغيرة التي تتراوح ألوانها بين الأخضر والرمادي. هذه العشبة تتوفر بصور مختلفة، فمنها الطازج والمجفف، إلى جانب زيتها الأساس الذي يستخدم في مجالات عدة.

ما أبرز فوائد الزعتر للجهاز التنفسي؟

يُستخدم الزعتر كمقشّع طبيعي للبلغم ومهدّئ للسعال، خاصة عند تناوله كالشاي، وقد أشارت دراسة عام 2013 إلى أن استخدام رذاذ “الثيمول” قلّل من نوبات السعال لدى المرضى.

كما ذكرت منصة “طبيب” أن الزعتر مفيد في حالات الربو، التهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد، وهو يُستخدم تقليديًا لعلاج الاحتقان والتهابات الجهاز التنفسي.

هل يفيد الزعتر الجهاز الهضمي والقولون؟

نعم، الزعتر يحتوي على خواص مضادة للتشنج والانتفاخ، ويساعد في تحسين الهضم، كما يخفف من أعراض عسر الهضم والقولون العصبي، بفضل تأثيره الطارد للغازات والمهدّئ للأمعاء (طبيبي).

ما فوائد الزعتر للبشرة وحب الشباب؟

يمتلك الزعتر خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، وقد أظهرت بعض الدراسات القديمة قدرته على مقاومة البكتيريا المسببة لحب الشباب مثل “P. acnes”.

كما قد يساعد زيت الزعتر في علاج بعض أمراض الجلد كالأكزيما والقدم الرياضي، وقد يُستخدم لتحفيز إنتاج الكولاجين وتأخير ظهور التجاعيد (طبيبي).

كيف يعزز الزعتر المناعة؟

بحسب موقع “هيلث لاين”، يحتوي الزعتر على فيتامين “سي” والنحاس والحديد، ما يجعله داعمًا لجهاز المناعة، ويحتوي على مضادات فطريات وبكتيريا، ما يساعد في الوقاية من العدوى، سواء كانت فموية أو جلدية أو داخلية.

ما دور الزعتر في تقليل ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية؟

تشير دراسات محدودة إلى أن بعض أنواع الزعتر قد تسهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول لدى الحيوانات (هيلث لاين)، كما أن احتواءه على البوتاسيوم والحديد يجعله مفيدًا لتحسين الدورة الدموية والوقاية من فقر الدم (طبيبي).

هل يساعد الزعتر في التخفيف من الآلام؟

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الزعتر قد تخفف من تقلصات الدورة الشهرية بفعالية مماثلة للإيبوبروفين، كما يُستخدم في حالات التهاب المفاصل كمسكّن موضعي.

ما فوائد الزعتر للشعر؟

يُستخدم الزعتر لتحفيز نمو الشعر وعلاج التساقط، ويُعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ووجدت دراسة أن استخدام زيت الزعتر موضعيًا ساعد 44% من المصابين بالصلع على تحسن ملحوظ.

هل الزعتر مفيد للأطفال والحوامل؟

يجب الحذر عند إعطاء الزعتر للأطفال دون سن 3 سنوات، كما لا يُنصح به للحوامل بسبب احتمال تأثيره على انقباضات الرحم، كما أن زيت الزعتر قد يسبب تحسسًا جلديًا أو تهيجًا داخليًا عند الاستخدام المفرط.

ما الأضرار والتحذيرات المرتبطة باستخدام الزعتر؟

قد يسبب الغثيان أو الإسهال عند استخدامه بجرعات كبيرة.

قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم إذا تم استخدامه على شكل زيت أساس.

لا يُنصح باستخدامه قبل الجراحة بأسبوعين لأنه قد يؤثر في تخثر الدم.

قد يتفاعل مع أدوية مثل مميعات الدم وأدوية الهرمونات.

هل هناك فرق بين الزعتر والأوريغانو؟

نعم. على الرغم من انتمائهما للعائلة نفسها، إلا أن لكل منهما خصائص غذائية وطبية مختلفة. الزعتر يحتوي على فيتامينات أكثر، بينما الأوريغانو يحتوي على كميات أكبر من الحديد والكالسيوم.

طرائق استخدام الزعتر

الشاي: يمكن نقع أوراق الزعتر في ماء ساخن وشربه.

الأكل: يُستخدم في تتبيل اللحوم، والأسماك، والخضروات، كما أنه يستخدم بشكل واسع في المعجنات.

الزيت الأساس: يُخفف بماء أو زيت حامل ويُستخدم موضعيًا.

العطور والتجميل: يُضاف إلى الصابون والمستحضرات كعطر طبيعي.

الزعتر ليس مجرد نكهة للطعام، بل نبتة طبية غنية بالفوائد. من دعم الجهاز التنفسي والهضمي، إلى العناية بالبشرة والشعر، يقدم الزعتر خيارات متعددة للاستخدام اليومي، بشرط الاعتدال وتجنب الإفراط أو الاستخدام الطبي دون استشارة مختصة.