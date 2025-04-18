نحو 50 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

استشهد 48 فلسطينيًا، وأصيب عشرات آخرون، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلًا عن مصادر طبية.

واستشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي طال منزلًا في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما أودت غارة أخرى بحياة 6 أشخاص بعد استهداف خيمة تستخدم كـ”صالون حلاقة” وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 4 أشخاص في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب غزة، في حين أدى استهداف منازل تعود لعائلتي نصيو ومقداد في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة إلى وقوع شهداء وجرحى.

وفي بلدة عبسان شرق خان يونس، أفادت مراسلة الجزيرة مباشر بارتقاء شهيدين جراء غارة إسرائيلية استهدفت فناء أحد المنازل في المنطقة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة انتشال جثمان شهيد و4 إصابات جراء استهداف طائرة إسرائيلية لسيارة مدنية في منطقة بطن السمين في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر بأن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حي المنارة جنوب المدينة، فيما تم انتشال جثمان الشهيد مدحت قديح من تحت أنقاض منزل قُصف في وقت سابق في بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

قصف منازل ومخيمات

وشهدت خان يونس أيضًا غارة بطائرة مسيّرة استهدفت منزلًا قرب ملعب الاعتصام في المخيم، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة نصيبو في منطقة تل الزعتر، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة آخرين، كما استشهد 10 مدنيين بقصف استهدف منزلًا لعائلة بركة في بني سهيلا شرق خان يونس.

ويتزامن التصعيد العسكري مع استمرار الحصار الكامل على غزة، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية منذ 2 مارس/آذار الماضي.

الجيش الإسرائيلي: استهداف 40 هدفًا خلال 24 ساعة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ نحو 40 غارة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت منشآت عسكرية ومخازن أسلحة، على حد زعمه.

وأكد استمرار العمليات في مناطق تل السلطان والشابورة بمدينة رفح، إضافة إلى عمليات أخرى تنفذها الفرقة 252 في شمال القطاع.