“أنصار الله” تبث فيديو لحطام مسيَّرة أمريكية بعد إسقاطها في صنعاء (شاهد)

بث الإعلام الحربي التابع لجماعة “أنصار الله” في اليمن، السبت، مقطع فيديو يُظهر حطام طائرة أمريكية مسيَّرة بعد إسقاطها في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات التابعة للجماعة أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة أمريكية من طراز “MQ-9″.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مصوَّر، إن الطائرة أُسقطت أثناء تنفيذها مهام وصفها بـ”العدائية” في أجواء محافظة صنعاء، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ محلي الصنع.

وأضاف سريع أن هذه الطائرة هي الثانية من الطراز نفسه التي تتمكن القوات التابعة لأنصار الله من إسقاطها خلال الساعات الـ24 الماضية، والسادسة خلال إبريل/نيسان الجاري. كما أوضح أن الجماعة أسقطت ما مجموعه 21 طائرة من هذا الطراز منذ بدء مشاركتها في إسناد قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدَّد المتحدث العسكري باسم الجماعة على أن “استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني”.