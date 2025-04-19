بعد إعلان موسكو عن هدنة عيد الفصح.. زيلينسكي: بوتين يحاول اللعب بأرواح البشر

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة إكس السبت، بالتشكيك في جدية هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه بمحاولة “اللعب بأرواح البشر”.

وجاء في منشور زيلينسكي “أمّا محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، ففي هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء أوكرانيا”.

وتابع الرئيس الأوكراني “يبيّن هجوم المسيَّرات في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين اتجاه عيد الفصح والأرواح البشرية”، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

وأوضح زيلينسكي أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجومًا روسيًّا بطائرات مسيَّرة، اليوم السبت، مضيفًا أن “إطلاق مثل هذه المسيَّرات في سماء أوكرانيا يكشف الموقف الحقيقي لموسكو اتجاه عيد الفصح وحياة الأوكرانيين”.

وجاء البيان بعد أن أعلن الرئيس الروسي وقفًا أحادي الجانب لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية بدءًا من الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو، اليوم السبت، وحتى نهاية يوم الأحد.

وقال بوتين لرئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، خلال اجتماع في الكرملين “لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح. آمر بوقف جميع الأنشطة العسكرية خلال هذه المدة”.

وأضاف بوتين “نتوقع أن تحذو أوكرانيا حذونا. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون قواتنا مستعدة للتصدي لأي انتهاكات محتملة للهدنة أو استفزازات من جانب العدو، وأي أعمال قتالية أخرى”.

كما أشار بوتين خلال اجتماعه مع غيراسيموف، اليوم السبت، إلى أن روسيا ترحب بجهود الولايات المتحدة والصين ودول مجموعة “بريكس” للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الجمعة، من أن الولايات المتحدة ستوقف جهودها للوساطة في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إحراز تقدُّم في القريب العاجل.

يُذكر أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت عندما أرسل بوتين آلاف الجنود الروس إلى الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022.