عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: نتنياهو خدعك وقادنا إلى طريق بلا نهاية

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوفاء بوعوده والعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، كما سبق أن وعد بذلك.

وقالت العائلات خلال مؤتمر صحفي مشترك لأهالي الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة “نتنياهو خدعك، وقادنا إلى طريق بلا نهاية. أنت الوحيد القادر على فرض إنهاء الحرب على نتنياهو. ندعو نتنياهو إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين، سواء الأحياء أو الأموات”.

وأكدت العائلات، في تصريحات متفرقة لعدد من أهالي الأسرى، أن الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين هي من خلال صفقة تنهي الحرب وتعيدهم دفعة واحدة. وحذرت من أن نتنياهو اختار العودة إلى الحرب، بما يشكل خطرًا على حياة المختطفين الأحياء. ورأت أن العودة إلى الحرب ستؤدي إلى دفن الأسرى “أحياءً في أنفاق حماس”.

وجددت العائلات تأكيدها أن نتنياهو يرفض وضع حد للحرب بدافع من مصالحه الشخصية، مشيرة إلى أنه لم يقدّم أي مقترح لإعادة جميع المختطفين مقابل إنهاء الحرب.

وأضافت “يجب أن يصبح مطلب إعادة جميع المختطفين مطلبًا شعبيًّا. الضغط العسكري لن يطلق سراح الأسرى، بل يجعلهم عرضة للقتل. الطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعًا هي عبر صفقة تنهي الحرب”.

كما حذرت العائلات من أن الإفراج الجزئي عن الأسرى يشكل خطرًا كبيرًا، ويهدر وقتًا ثمينًا، ويعرّض حياة جميع الرهائن للخطر، مطالبة بـ”اختيار الحل الواضح والممكن والمناسب، وهو وقف الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة فورًا”.

وختمت العائلات بالقول “كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح الرهائن، في حين أن المفاوضات متوقفة فعليًّا، والرهائن يواجهون خطر الموت”.