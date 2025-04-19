قطر تدين مخططات لمنظمات إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى

أدانت دولة قطر بأشد العبارات “مخططات منصات تابعة لمنظمات الاحتلال الإسرائيلي”، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه، ورأت ذلك “تحريضًا خطيرًا ينذر باتساع دائرة العنف في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة“.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، رفض دولة قطر القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك والقدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان | قطر تدين بأشد العبارات مخططات لمنظمات إسرائيلية بشأن تفجير المسجد الأقصى#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/LNCyRZyoFv — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 19, 2025

وكانت منصات استيطانية إسرائيلية متطرفة قد تداولت مقطع فيديو أنتجته بتقنية الذكاء الاصطناعي لتفجير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، بعنوان “العام القادم في القدس المبنية”.

ووصفت الخارجية الفلسطينية الفيديو بأنه يُعَد “تحريضًا ممنهجًا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة، خاصة في ظل ردود فعل دولية باهتة على جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة”.