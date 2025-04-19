لأول مرة.. القسام تبث محادثة هاتفية لأسير إسرائيلي مع عائلته (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة مصوَّرة وجَّهها أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 560 يومًا إلى أسرته، عبر اتصال هاتفي. وتُعَد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد الأسرى لدى حماس مع عائلته عبر الهاتف.

في هذه الرسالة، عبَّر الأسير (ألكانا بوحبوط) عن يأسه من إمكانية إطلاق سراحه، وناشد المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك الرأي العام، التحرك من أجل إطلاق سراحه.

وطلب الأسير من زوجته، عبر الهاتف، مخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسؤاله عن وعده السابق بالإفراج عن جميع الأسرى. كما دعا الإسرائيليين وأهالي الأسرى إلى الاستمرار في توقيع العرائض، للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

وفي اتصال هاتفي، بثت كتائب القسام لحظات تواصل الأسير مع عائلته، إذ عبَّر عن مشاعره اتجاه زوجته وأطفاله، مشيرًا إلى أنه يحلم بهم كل يوم وكل ساعة.

وخلال المحادثة، اشتكى الأسير من معاملة حكومته له، مؤكدًا أنه تواصل مع الجهات الرسمية في محاولة للإسراع بالتوصل إلى تفاهم مع حركة حماس من أجل الإفراج عنه.

كما طلب من عائلته الاعتناء فيما بينهم، ووجَّه رسالة إلى ابنه “رام”، الذي سيبلغ من العمر خمس سنوات بعد شهر ونصف الشهر، قائلاً له “كن رجل البيت، واعتنِ بوالدتك”.

وفي ختام حديثه، عبَّر عن أمله في رؤية عائلته قريبًا والاجتماع بهم من جديد. وقال “الأسرى يعانون ظروفًا صعبة. نأمل أن تعمل الحكومات على إيجاد حلول لوقف الحرب وإنهاء معاناتنا. يجب البحث عن حلول. يجب أن نخرج من هنا”.