مسؤول في “أنصار الله”: انتظروا المفاجآت خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في اليمن إن الولايات المتحدة ادعت في بداية قصفها على اليمن أنها لا تستهدف الشعب اليمني، ولكن تستهدف القدرات العسكرية للجماعة، واصفا ذلك بأنه “ادعاء يكذبه قصفها للمنشآت المدنية”.

وأضاف البخيتي، في مقابلة الجمعة مع الجزيرة مباشر، أن “الولايات المتحدة تتفاخر بتدمير ميناء مدني في اليمن تدميرا كاملا، علاوة على عدد من شاحنات النفط الي يمتلكها العشرات من المواطنين اليمنيين، ما أسفر عن استشهاد نحو 100 فرد من موظفي الميناء وسائقي الشاحنات الذين كانوا بالميناء وقت القصف”.

وأكد أن “اليمن يسير قدما في تطوير قدراته الصاروخية، وانتظروا المفاجآت في الأيام القادمة التي سوف تكبد العدو الأمريكي والإسرائيلي خسائر كبيرة”.

“ماضون في مساندة غزة“

وشدد البخيتي على أنه “على الرغم من العدوان الأمريكي فإننا ماضون قدما في مساندة أخواننا في غزة، ولن نوقف عملياتنا العسكرية مهما كلفنا ذلك من تضحيات ومهما تكبدنا من خسائر”.

وأكد “بالمقابل نكبد العدو الكثير من الخسائر العسكرية والمادية والمعنوية”.

وأشار إلى أن “القصف الامريكي يوضح زيف مزاعم الولايات المتحدة للعرب والمسلمين أنها حريصة عليهم ولا تستهدفهم”.

وذكر البخيتي أن “الجماعة تعتمد على معلومات دقيقة لتحديد السفن المرتبطة بالمصالح الإسرائيلية، ولهذا منعت إدارة ترامب السفن الأمريكية من استخدام مضيق باب المندب ولجأت إلى طرق أطول وأكثر تكلفة”.

وأوضح أن توجه السفن الأمريكية إلى ممرات بحرية أطول “يكبد الشركات الأمريكية خسائر اقتصادية كبيرة، ويقوي من فرص منافسيهم من الشركات الصينية والروسية”، ما يعني أن “الخسائر الأمريكية متواصلة حتى عندما يحجمون عن استخدام البحر الأحمر وباب المندب”، حسب وصفه.

“مساندة غزة قضية مبدأ”

وتابع البخيتي “يعرف الجميع القوة العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها الولايات المتحدة، والتي ربما لم تصل إليها دولة في التاريخ، كما أن الرئيس الحالي يتظاهر بالجنون لتحقيق الكثير من المكاسب على المستوى الاقتصادي والعسكري”.

وعلى الرغم من ذلك “سوف نواصل مساندة أهلنا في قطاع غزة لأن القضية بالنسبة لنها هي قضية مبدأ وأخلاق”، وفق قوله، مضيفا “صحيح أننا نتكبد الكثير من الخسائر في هذه المواجهة، لكن في المقابل حافظنا على ديننا وأخلاقنا وكرامتنا”.

واشار البخيتي إلى أن “كل المنطقة متضررة من السياسات الأمريكية العدائية، وما يجري اليوم في سوريا ولبنان من استباحة للسيادة السورية واللبنانية هو دليل عل سياسة الكيان الصهيوني، ولهذا اختيارنا في اليمن هو الخيار الصحيح”.

“نمتلك الإرادة لمواجهة العدوان”

ووصف البخيتي الشعب اليمني بأنه “يمتلك إرادة قوية لمواجهة العدوان، ومن يراجع تاريخ اليمن سوف يتأكد من هذه الحقيقة”.

وأوضح أن “المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل تساعد على التغلب على الخلافات الداخلية في اليمن وتوحيد الشعب اليمني لمواجهة ما يتعرض له من عدوان”.

يذكر أن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، أعلن الجمعة استهداف هدف عسكري في محيط مطار بن غوريون في إسرائيل، بصاروخ من طراز “ذو الفقار”، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني وردًّا على استمرار حرب الإبادة في غزة”.

وفي ذات الوقت خرج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في 14 محافظة يمنية بينها العاصمة صنعاء، الجمعة تحت شعار “ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي”.