أسفرت عن 15 شهيدًا.. الأمم المتحدة تدين مهاجمة إسرائيل قافلة طبية في غزة

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مؤخرا ما أسفر عن استشهاد 15 عاملًا بالمجال الإنساني.

وقال تورك في بيان على حسابه بمنصة إكس “أدين هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية في 23 مارس/آذار، والذي أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني بغزة”.

وأضاف أن العثور على الجثث برفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة “أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحادث وبعده”.

"I condemn the attack by the Israeli army on a medical and emergency convoy on 23 March resulting in the killing of 15 medical personnel & humanitarian workers in #Gaza."

