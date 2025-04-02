أسفرت عن 15 شهيدًا.. الأمم المتحدة تدين مهاجمة إسرائيل قافلة طبية في غزة

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مؤخرا ما أسفر عن استشهاد 15 عاملًا بالمجال الإنساني.

وقال تورك في بيان على حسابه بمنصة إكس “أدين هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية في 23 مارس/آذار، والذي أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني بغزة”.

وأضاف أن العثور على الجثث برفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة “أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحادث وبعده”.

"I condemn the attack by the Israeli army on a medical and emergency convoy on 23 March resulting in the killing of 15 medical personnel & humanitarian workers in #Gaza."

– @volker_turk, @UNHumanRights Chief 1/3 pic.twitter.com/FegzjGJs5X — United Nations Geneva (@UNGeneva) April 2, 2025

حماية الطواقم الطبية

وطالب مفوض الأمم المتحدة بضرورة حماية الطواقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني والطوارئ، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أرسلت 4 سيارات إسعاف مع طواقمها لإنقاذ جرحى أصيبوا جراء هجوم إسرائيلي بمنطقة رفح، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لمحاصرة الجيش الإسرائيلي ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي اليوم نفسه، فقدت وحدة الحماية المدنية في غزة الاتصال بفرقها التي خرجت لإنقاذ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد الماضي، انتشال 14 جثمانًا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، ما رفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.