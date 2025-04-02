اعتداء بالضرب على امرأة مسلمة من أصل صومالي في ولاية أوهايو الأمريكية (فيديو)

فتحت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية تحقيقا في واقعة اعتداء على امرأة مسلمة من أصل صومالي في مدينة كولومبوس في العشرين من شهر مارس/آذار الماضي.

وأظهر مقطع فيديو المرأة المسلمة وتدعى “حواء” وهي تتعرض للضرب من قبل أربعة أشخاص بعد توصيلها أطفالها إلى محطة الحافلات المدرسية.

وظهرت في مقطع الفيديو امرأة تندفع نحو حواء وتلكمها في وجهها، قبل أن تبدأ امرأة ثانية بالاعتداء عليها من الخلف، ثم انضم إليهم الرجل وامرأة أخرى وواصلوا ضرب حواء.

Last week, a Somali mother was violently assaulted by at least four individuals while walking home from her children’s bus stop. Despite a police report and video evidence, no arrests have been made.@CAIROhio is calling on local, state, and federal authorities to investigate… pic.twitter.com/YJwvNP6Epr — CAIR National (@CAIRNational) March 28, 2025

تقاعس الشرطة في بداية الأمر

وقال خالد توراني مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” في أوهايو إن الشرطة تقاعست عن تحرير بلاغ رسمي ضد المعتدين في بداية الأمر.

وأضاف توراني للجزيرة مباشر” قدمنا شكوى ضد أفراد الشرطة، الذين رفضوا الاستجابة بمهنية للواقعة، والآن تقرر فتح تحقيق رسمي وصدر أمر باعتقال اثنين من المعتدين على حواء”.

وأضاف توراني أنه سيتم توجيه تهم جنائية لهما، فيما يجري تقييم دور المعتدين الآخرين مع احتمال توجيه اتهامات لهم أيضا، واصفا الهجوم بـ”العنصري”.

موجة عنصرية متصاعدة

وأشار مدير فرع كير في أوهايو إلى أن الولاية تشهد موجة من التمييز والعداء ضد ذوي البشرة السمراء، وتتضاعف حالات الكراهية ضد الضحايا من ذوي البشرة السوداء المسلمين.

وتابع “كان مقلقا عدم تحرك الشرطة بشكل كاف لتحقيق العدالة لكننا قدمنا شكوى، وتم أخيرا فتح تحقيق نأمل أن يحقق العدالة للضحية وعائلتها”.

وطالب المجلس في منشور على منصة إكس “السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الفيدرالية بالتحقيق في هذا الاعتداء باعتباره جريمة كراهية واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المهاجمين”.