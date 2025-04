اعتداء بالضرب على امرأة مسلمة من أصل صومالي في ولاية أوهايو الأمريكية (فيديو)

فتحت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية تحقيقا في واقعة اعتداء على امرأة مسلمة من أصل صومالي في مدينة كولومبوس في العشرين من شهر مارس/آذار الماضي.

وأظهر مقطع فيديو المرأة المسلمة وتدعى “حواء” وهي تتعرض للضرب من قبل أربعة أشخاص بعد توصيلها أطفالها إلى محطة الحافلات المدرسية.

وظهرت في مقطع الفيديو امرأة تندفع نحو حواء وتلكمها في وجهها، قبل أن تبدأ امرأة ثانية بالاعتداء عليها من الخلف، ثم انضم إليهم الرجل وامرأة أخرى وواصلوا ضرب حواء.

Last week, a Somali mother was violently assaulted by at least four individuals while walking home from her children’s bus stop. Despite a police report and video evidence, no arrests have been made.@CAIROhio is calling on local, state, and federal authorities to investigate… pic.twitter.com/YJwvNP6Epr

— CAIR National (@CAIRNational) March 28, 2025