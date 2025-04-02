الجزيرة مباشر ترصد نزوح أهالي مدينة رفح إلى مواصي خان يونس (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر في جولة خاصة نزوح أهالي مدينة رفح من خربة العدس وحي الشابورة وحي الجنينة وشارع عاهد البشيتي وشارع عوني ضهير نحو مواصي خان يونس بناء على طلب جيش الاحتلال إخلاء رفح لليوم الثاني على التوالي.

بداية قال منصور إبراهيم الحمايدة للجزيرة مباشر: “أنا من منطقة مصبح في رفح طلعت من بيتي وكل رفح طلعت للنزوح وحسبنا الله ونعم الوكيل للي بيصير فينا هيك، وهذا رابع نزوح لنا منذ بداية الحرب، واحنا تعبنا من شلال الدم اللي مش بيتوقف، وأولادنا راحوا وأهالينا راحوا، والله يكون في عوننا؛ لأننا نعيش معاناة غير طبيعية وبدنا توقف الحرب بأي طريقة”.

من جهته قال جهاد الأسيوطي نازح ثان من سكان رفح للجزيرة مباشر: “رجعنا لبيوتنا لما قالو هدنة ولما شفنا حجم الخراب والدمار اللي صار في بيوتنا اتصدمنا والله، وكانوا بينقلوا لنا صور الدمار ولكن الحقيقة أصعب كتير من الصور، وحجم الخراب كان يفوق الخيال، وصراحة ظلينا ننظف ونرمم الجدران المتهدمة وطوال 3 أسابيع نصلح في البيت وقعدنا فيه، ورجعت زوجتي وأولادي أول يوم رمضان للسكن معي في البيت وكنا نؤمل أن هناك مراحل وأنه توجد هدنة حقيقية والحرب ستنتهي”.

وأضاف الأسيوطي: “ولكن فوجئنا بالاحتلال يطالبنا بالإخلاء قبل العيد بيوم، وبدأت رحلة عذاب جديدة حيث تواصلنا مع ناس في المواصي قالوا لنا تعالوا ليكم مكان، ثم اتصلنا بأكثر من سائق ولكنهم محجوزين كلهم بسبب حالة النزوح الكبيرة من كل رفح، وانتظرنا 24 ساعة عشان نلاقي سائق ينقل حاجاتنا من رفح إلى مواصي خان يونس بعد ضغط كبير لقينا سيارة”.

وواصل: “الحقيقة هذه الأوضاع التي نعيشها في قطاع غزة سببت لناس كتير ضغطًا نفسيًا وماديًا كبيرًا جدًا بسبب تكرار النزوح وبسبب القصف والقتل والدمار في مشهد العالم كله يتفرج علينا ولا يشعر بما نعيشه من صور المعاناة كما لا يرون كل الحقيقة، وهم يشاهدوننا على الشاشة كانهم يشاهدون فيلم أكشن هوليودي بينما نحن نعيش في مأساة كاملة”.

وقال الأسيوطي: “يجب أن يحدث تدخل دولي من قوى محايدة تضع حدًا ونهاية لهذه الحرب الظالمة.. طرف لا يميل لأي طرف حتى تنتهي الحرب، ونحن نشعر بانه لا يوجد أي مناصرين لنا سوى الله سبحانه وتعالى وهو خير الناصرين، ونحن نتوجه للعالم كله أن يقف إلى جانبنا ولا يتركنا فريسة للقوة الإسرائيلية الغاشمة التي تستخدم ضدنا أسلحة لا تُستخدم في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ وكأنهم يحاربون دولة نووية في قطاع غزة!! وليس مجموعة من منظمات المقاومة أسلحتهم متواضعة وليست أسلحة نووية!!”.

وأضاف الأسيوطي “إن القطاع كله يتعرض للقصف وحتى المواصي التي يدعون أنها آمنة يقصفها الإسرائيلي، والاحتلال قتل ليلة العيد عشرات الأطفال دون رادع، وللأسف يجب أن تتم محاسبته، وهذا الضغط باستهداف المدنيين يريدون منه تنازل فصائل المقاومة في المفاوضات؛ بينما هدفهم المخفي هي محاولة الضغط على سكان قطاع غزة حتى يدفعوننا للهجرة، وترك الوطن، والقبول بأي حل أو أدنى حل يجعل الفلسطيني يقبل بأدنى من الحد الأدنى للحياة مقابل وقف إطلاق النار أو الخروج من غزة ولكن الله هو المعين ولن نترك وطننا”.

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر مع محمود دنديل نازح على عربة كارو فقال: “للأسف قصفونا بالقنابل ورموا علينا منشورات يطالبونا فيها بالطلوع من بيوتنا اللي رجعنا ليها قبل أسبوعين، ولم نستقر فيها بعد حتى فوجئنا بإخراجنا منها مرة أخرى للنزوح”.

وأضاف دنديل: “ناهيك عن صعوبة وجود مواصلات تنقل ما تبقى من أغراض، وهم يطلبوا منا مبالغ خيالية وغالية جدًا جدًا تفوق قدرة الناس للأسف، وهو ما يجعلهم يطلعوا على رجليهم مشيًا من رفح إلى خان يونس، وبينهم نساء عجائز ومرضى سكر، ويمشون في وسط القصف الإسرائيلي عليهم بالقنابل الصوتية والأسلحة الأخرى التي تقتل منهم البعض خلال نزوحه إلى خارج رفح حيث لا مكان آمن في القطاع، وربنا يسهلها علينا وينتهي هذا العذاب عذاب القصف والنزوح والتدمير”.