الدفاع المدني في غزة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة استهداف الاحتلال للطواقم الطبية (فيديو)

طالب الدفاع المدني في غزة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية، وقال إن جيش الاحتلال أعدم الطواقم ومسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني بدم بارد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء حول “جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي عددًا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح”، في 23 مارس/آذار الماضي.

شهيد مقطوع الرأس

وقال الدفاع المدني في غزة، في المؤتمر الصحفي اليوم، إن أحد أفراد طواقمه الذين استشهدوا في منطقة تل السلطان في رفح “وجدناه مقطوع الرأس”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمه وطواقم الهلال الأحمر في رفح، وهم يقومون بواجبهم الإنساني، بعد تلقي استغاثة من الأهالي.

#Gaza: @volker_turk condemns Israeli attack on medical & emergency convoy, killing 15 medical personnel & humanitarian workers. There must be an independent, prompt & thorough investigation. Those responsible must be held to account. — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 1, 2025

وفي شرح ما حدث، قال الدفاع المدني، إن الطواقم التابعة له ومسعفي الهلال الأحمر وصلوا إلى منطقة تل السلطان برفح قبل إعلانها الاحتلال منطقة عسكرية بساعة كاملة.

“ارتكاب إبادة جماعية”

وأضاف أن مركبات الدفاع المدني والهلال الأحمر تدخلت بشكل اعتيادي وكانت تحمل شارة الحماية المدنية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجمها وارتكب جريمة إبادة جماعية بحقها وقتل أفراد الطواقم بشكل متعمد.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن الاتصال انقطع بطواقمه وأفراد الهلال الأحمر في منطقة تل السلطان برفح بعد توجههم بعشر دقائق فقط. وأشار في هذا الصدد إلى أن جيش الاحتلال أعدم طواقمه ومسعفي الهلال الأحمر بدم بارد.

وفي إحصاء لعدد الشهداء من الطواقم الطبية والإنسانية، أشار الدفاع المدني إلى أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لطواقمه في رفح، رفع عدد من اغتيلوا من كوادر الدفاع المدني منذ بداية الحرب على غزة إلى 110 شهداء.

الأمم المتحدة تدين

وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة مؤخرا ما أسفر عن استشهاد 15 عاملًا بالمجال الإنساني.

وقال على منصة إكس “أدين هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية في 23 مارس/آذار، والذي أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني بغزة”.

وأضاف أن العثور على جثث القتلى برفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة، أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحادث وبعده”.

وطالب مفوض الأمم المتحدة بضرورة حماية الطواقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني والطوارئ، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.