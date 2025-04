الدفاع المدني في غزة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة استهداف الاحتلال للطواقم الطبية (فيديو)

طالب الدفاع المدني في غزة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية، وقال إن جيش الاحتلال أعدم الطواقم ومسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني بدم بارد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء حول “جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي عددًا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح”، في 23 مارس/آذار الماضي.

وقال الدفاع المدني في غزة، في المؤتمر الصحفي اليوم، إن أحد أفراد طواقمه الذين استشهدوا في منطقة تل السلطان في رفح “وجدناه مقطوع الرأس”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمه وطواقم الهلال الأحمر في رفح، وهم يقومون بواجبهم الإنساني، بعد تلقي استغاثة من الأهالي.

#Gaza: @volker_turk condemns Israeli attack on medical & emergency convoy, killing 15 medical personnel & humanitarian workers.

There must be an independent, prompt & thorough investigation. Those responsible must be held to account.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 1, 2025