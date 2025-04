سيناتور أمريكي يتحدث أكثر من 25 ساعة متواصلة ضد سياسات ترامب

حطّم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كوري بوكر رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة ضد سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وبدأ السيناتور الديمقراطي (55 عاما) من نيوجيرسي، خطابه الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن (23,00 بتوقيت غرينتش) مساء الاثنين، وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق؛ مما دعا أعضاء في المجلس للتصفيق له مطولا.

وكان بوكر قد تعّهد بالاستمرار في الحديث ما دام قادرا على ذلك جسديا. وتخللت كلمته مداخلات من زملائه الديمقراطيين بضع دقائق حتى يمكنه تناول الطعام أو الاستراحة لوقت قصير.

ويسعى بوكر من خطابه الذي يعد الأطول في تاريخ المجلس إلى تسليط الضوء على سياسات ترامب التي يعتبرها مخالفة للقيم الأمريكية وتهديدا للدولة داخليا وخارجيا.

وألقى السيناتور عن ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أيّ استراحة، ولا ذهاب إلى الحمّام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملا بقواعد المجلس.

وبذلك نجح بوكر، وهو لاعب كرة قدم سابقا، في تخطّي الرقم القياسي الذي سجّله في 1957 السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية ستروم ثورموند الذي كان مؤيّدا للفصل العنصري ومعارضا لإقرار قانون الحقوق المدنية التاريخي.

It’s been over 13 hours since I started speaking, and I intend to stay on the Senate floor as long as I’m physically able. I’m here to do my job, as a Senator from New Jersey, to lift the voices of Americans who are being harmed by President Trump. I'm am speaking up. pic.twitter.com/dCjhYAP8NL

— Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 1, 2025