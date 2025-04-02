سيناتور أمريكي يتحدث أكثر من 25 ساعة متواصلة ضد سياسات ترامب

حطّم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كوري بوكر رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة ضد سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وبدأ السيناتور الديمقراطي (55 عاما) من نيوجيرسي، خطابه الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن (23,00 بتوقيت غرينتش) مساء الاثنين، وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق؛ مما دعا أعضاء في المجلس للتصفيق له مطولا.

Let’s get in Good Trouble. pic.twitter.com/7RzouaarKx — Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 2, 2025

تسليط الضوء على سياسات ترامب

وكان بوكر قد تعّهد بالاستمرار في الحديث ما دام قادرا على ذلك جسديا. وتخللت كلمته مداخلات من زملائه الديمقراطيين بضع دقائق حتى يمكنه تناول الطعام أو الاستراحة لوقت قصير.

ويسعى بوكر من خطابه الذي يعد الأطول في تاريخ المجلس إلى تسليط الضوء على سياسات ترامب التي يعتبرها مخالفة للقيم الأمريكية وتهديدا للدولة داخليا وخارجيا.

وألقى السيناتور عن ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أيّ استراحة، ولا ذهاب إلى الحمّام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملا بقواعد المجلس.

وبذلك نجح بوكر، وهو لاعب كرة قدم سابقا، في تخطّي الرقم القياسي الذي سجّله في 1957 السيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية ستروم ثورموند الذي كان مؤيّدا للفصل العنصري ومعارضا لإقرار قانون الحقوق المدنية التاريخي.

It’s been over 13 hours since I started speaking, and I intend to stay on the Senate floor as long as I’m physically able. I’m here to do my job, as a Senator from New Jersey, to lift the voices of Americans who are being harmed by President Trump. I'm am speaking up. pic.twitter.com/dCjhYAP8NL — Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 1, 2025

“إجراءات غير دستورية”

وقال بوكر في مستهلّ خطابه الماراثوني “أقف اليوم بنيّة تعطيل العمل الاعتيادي لمجلس الشيوخ الأمريكي طالما أستطيع ذلك، أقف الليلة لأنني أومن إيمانا راسخا بأنّ بلدنا في أزمة”.

وأضاف بوكر بصوت متقطع “هذه ليست أوقاتا عادية في أمريكا. ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو”، وانتقد سياسات ترامب المتعلقة بخفض التكاليف وقيام مستشاره إيلون ماسك بتقليص برامج حكومية بأكملها دون موافقة الكونغرس.

I swear this oath—America will be. pic.twitter.com/EjyBRjfizl — Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 2, 2025

وقال السيناتور إنّ إحكام ترامب سيطرته على السلطة التنفيذية يعرّض الديمقراطية الأمريكية للخطر. وأضاف قائلا “الأمريكيون من كلّ الخلفيات يتحملون مصاعب لا داعي لها”.

وقال أيضا “المؤسسات التي تتميز بها أمريكا، وهي مؤسسات قيمة وفريدة من نوعها في بلدنا، تتعرض للهجوم، بل حتى للتدمير المتهور، بل وأقول بما يخالف الدستور”.

وأضاف “في غضون 71 يوما فقط ألحق رئيس الولايات المتحدة ضررا بالغا بسلامة الأمريكيين واستقرارهم المالي، وهي الأسس الجوهرية لديمقراطيتنا”.

The Trump administration called it an “administrative error.” But that error led to a nightmare for Maryland Resident Abrego Garcia. pic.twitter.com/JKBJxsh5b5 — Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 1, 2025

وعرض بوكر في خطابه مخاوفه من أن يقوم ترامب بتقويض أو تفكيك إدارة الضمان الاجتماعي. وقال “سأُناضل من أجل ضمانكم الاجتماعي. سأُناضل من أجل حماية الوكالة. سأُحارب التخفيضات غير الضرورية التي تُضرّ بالخدمة التي تُقدّمها”.

ووفقا لقواعد الكونغرس، يمكن للسيناتور أن يتحدث مدة غير محدودة ما لم توجد قيود خاصة على المناقشة، وينبغي له أن يبقى واقفا. لكن يمكنه أخذ فترات راحة قصيرة جدا خلال خطابه.

وكان أطول خطاب موثق في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي حتى ذلك الحين قد ألقاه السناتور ستروم ثيرموند عام 1957، واستمر 24 ساعة و18 دقيقة في محاولته عرقلة تمرير قانون الحقوق المدنية.