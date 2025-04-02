شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة نجم بمخيم النصيرات (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر ارتقاء شهيدين وعدد من المصابين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة نجم بالمنطقة الشرقية لمخيم النصيرات من خلال لقائها مع جيران المنزل المستهدف.

وقال المواطن محمود نجم للجزيرة مباشر: “كانت الناس نائمة في أمان الله وسمعنا صوت انفجار في المنطقة، وأسرعنا نتفقد الدور حولنا وجدنا القصف في دار أم أسماء نجم، وسمعنا صوت استغاثة “ياناس الحقونا” ولم نكد نتحرك نحو المنزل حتى فوجئنا بالصاروخ الثاني يستهدف نفس الدار فحوّل من بداخلها إلى أشلاء متناثرة”.

وأضاف: “ربنا بارك في أهالي المنطقة دخلو ينقذوهم وجدنا الشاب استشهد وتحول جسده إلى شُقف وأشلاء هو وحماته أم أسماء، كما وجدنا ابنه وابنته الحمد لله أحياء؛ لأن خزانات الملابس عرشت عليهم، ووجدنا في الغرفة المجاورة جثمان صاحبة الدار أم أسماء استشهدت أيضا وهي أرملة تعمل خياطة وهذا زوج ابنتها الوحيدة”.

وقال أبو يحي أحد جيران دار نجم للجزيرة مباشر: “الساعة 3 فجرا سمعنا صوت صاروخ وفتحت الشباك وإذا بالصاروخ الثاني يسقط على نفس الدار، وسمعنا أصوات استغاثة في المنزل المجاور وجرينا عليهم للإسعاف فوجدنا سيدة كبيرة مُسنة مستشهدة ولقينا عندها نسيبها مستشهد، ووجدنا أطفالا صغارا أخرجناهم من تحت الأنقاض أخذناهم عندنا حتى يأتي أهاليهم يأخذوهما منا”.

وأضاف: “القصف كان مباشرا ولم يكن هناك إنذار ولا غيره”.

ووجه أبو يحي رسالة عبر شاشة الجزيرة مباشر قائلا: “ندائي لكل إنسان عنده ضمير من المجتمع الدولي والمجتمع الإسلامي والحكام العرب عليه أن يتحرك لحل هذه المشكلة وإنهاء الحرب؛ لأننا تعبنا كتير وبنقول بيكفي والله بيكفي القطاع لم يبق فيه شيء على حاله عليهم أن يتحركوا لوقف هذا القتل والدمار”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 16 يوما وسط الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.