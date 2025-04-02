طالب مناصر لفلسطين يقرر مغادرة أمريكا خشية اعتقاله

أعلن طالب بجامعة كورنيل الأمريكية شارك في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، طلب منه مسؤولو الهجرة بالولايات المتحدة تسليم نفسه، عزمه مغادرة البلاد، وذلك لخشيته الاعتقال وتهديد سلامته الشخصية.

وشارك مومودو تال، وهو طالب دكتوراه في الدراسات الأفريقية ويحمل جنسيتي غامبيا وبريطانيا، في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين تنديدا بحرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال محامون عنه الشهر الماضي إنه طُلب منه تسليم نفسه، وإن تأشيرة دراسته ألغيت.

وكتب تال على منصة أكس قائلا “اليوم قررت أن أغادر الولايات المتحدة حرا مرفوع الرأس”.

وأضاف تال في منشوره “بالنظر إلى ما شهدناه في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فقدت الأمل في أن يضمن حكم قضائي إيجابي سلامتي الشخصية وقدرتي على التعبير عن معتقداتي”.

Update: Eid Mubarak Long live the student intifada! pic.twitter.com/LDwKS9SG6C — Momodou ✊🏿 (@MomodouTaal) March 31, 2025

“حق الشعوب في المقاومة”

وتعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المناصرين للفلسطينيين، وقال إنهم يدعمون حماس ويعادون السامية ويقوضون السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويقول المتظاهرون، الذين من بينهم جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بالخطأ بين انتقاد إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين ومعاداة السامية.

وفي العام الماضي، كان تال ضمن مجموعة من الناشطين الذين عطلوا فعالية للتوظيف في الحرم الجامعي، كانت تشارك فيها شركات لصناعة الأسلحة، وأمرته الجامعة بعد ذلك بجعل دراسته عن بعد.

وكان تال قال سابقا في منشور على الإنترنت “للشعوب المستعمرة الحق في المقاومة بكل الوسائل اللازمة”.

ورفع تال دعوى قضائية في منتصف مارس/آذار لمنع ترحيل المتظاهرين، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قاض الأسبوع الماضي.

قضية محمود خليل

وتواصل إدارة ترامب سعيها إلى قمع الأصوات المناصرة للفلسطينيين، التي تلقى تنديدا من قبل الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو أحد المحتجين على الحرب في غزة في جامعة كولومبيا، في أوائل مارس/آذار الماضي، وتقدم محاموه بطعن قانوني على احتجازه.

يذكر أن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء، ويقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية.

استهداف مناصرين لفلسطين

وفي ذات السياق تم احتجاز بدر خان، وهو هندي يدرس في جامعة جورج تاون، في مارس/آذار الماضي بذريعة دعمه لحركة حماس، وهو ما نفاه محاميه، وقرر قاض اتحادي منع ترحيله.

وأعلن الفريق القانوني للطالبة الكورية الأمريكية في جامعة كولومبيا ليونسيو تشونغ الأسبوع الماضي إلغاء إقامتها الدائمة القانونية. وحكم قاض بعدم جواز احتجازها في الوقت الحالي.

ومنع قاض يوم الجمعة مؤقتا ترحيل طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس رميساء أوزتورك، التي احتجزتها سلطات الهجرة، والتي شاركت قبل عام في كتابة مقال رأي يدعو إلى “الاعتراف بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية”.