عودة تدريجية للكهرباء في سوريا بعد انقطاع في عموم البلاد

أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، خالد أبو دي، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، على أن يعود تدريجياً لباقي المحافظات خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنىت في وقت سابق الثلاثاء، عن انقطاع عام للكهرباء في عموم البلاد بسبب عطل طارئ.

وقال خالد أبو دي لوكالة الأنباء السورية “انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية ويجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت”.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية، إن سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية، وتعمل الفرق الفنية حاليا على معالجة المشكلات.

وكان وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السابقة عمر شقروق قد قال إنه في بداية شهر رمضان تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء، ووضعها بالخدمة ما أدى الى زيادة ساعات التغذية.

ولفت إلى أن خطة الوزارة بعد ورود كميات من مادة “الفيول” هي رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يومياً.