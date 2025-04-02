غزة.. 19 شهيدا بينهم أطفال باستهداف إسرائيل عيادة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم جباليا (فيديو)

استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي غزة، ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 19 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة الأونروا الأممية وسط مخيم جباليا.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى يتبع وكالة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي غزة، أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

#فيديو | اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Nxxg4WEOjA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 2, 2025

اندلاع النيران

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 16 يوما وسط الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.