غزة.. 19 شهيدا بينهم أطفال باستهداف إسرائيل عيادة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم جباليا (فيديو)

استشهد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي غزة، ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 19 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة الأونروا الأممية وسط مخيم جباليا.

وقال الدفاع المدني في غزة “انتشلنا جثامين 7 شهداء و12 مصابا من إجمالي الشهداء والمصابين إثر استهداف الاحتلال عيادة الأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا”.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مبنى يتبع وكالة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي غزة، أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

#فيديو | اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Nxxg4WEOjA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 2, 2025

اندلاع النيران

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 16 يوما وسط الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

جرائم حرب

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن ما قامت به إسرائيل اليوم يٌعدّ “جرائم حرب موصوفة يرتكبها العدو أمام العالم أجمع، ضارباً بعرض الحائط كل المعايير والقيم الإنسانية، ولا تنم عن أدنى مستوى من الأخلاق والحس الإنساني”.

وقال بيان للحركة اليوم الأربعاء، تعقيبا على المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في جباليا، إن “ما يدعيه العدو بأنه يمارس التفاوض تحت النار فيما هو يشن عملية برية بهدف توسيع احتلاله، ما هو إلا تضليل وقح”.

وأضاف البيان أن “ما يفعله العدو، هو من أجل تحقيق أهدافه في إبادة أهل غزة وتهجير من يبقى حياً، خدمة لمخططات الإدارة الأمريكية التي توفر له كل الدعم والإمكانات، فيما العالم ينظر عاجزاً أو متواطئاً بصمت”.