مسؤول أممي: عدد ضحايا الحصار والتجويع في غزة سيفوق من قُتلوا في الحرب

توقّع مايكل فخري، المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، ارتفاع أعداد الشهداء في غزة جراء الحصار والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لتتجاوز حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة الحرب على كافة مناطق القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال فخري، في مداخلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “عدد الأشخاص المتوقع موتهم جراء الحصار والتجويع قد يكون أكثر ممن يُقتلون في العمليات العسكرية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في حربها على قطاع غزة، وترتكب جريمة إبادة جماعية، ولا يمكن القبول بحرمان المدنيين من حقهم في الغذاء”.

وأضاف “إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتتجاهل رفض الرأي العام العالمي للحرب والتجويع.. وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة”.

وفي السياق ذاته، دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إلى محاسبة المسؤولين عن “جريمة الإبادة الجماعية” في غزة، محذرةً من أن الجيش الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال في غزة بنمط ثابت ومستمر.

“استئصال” الفلسطينيين

واتهمت فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بالسعي إلى “استئصال الفلسطينيين من أراضيهم عبر الإبادة الجماعية”، قائلةً “يبدو أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وسيلة لتحقيق غاية الطرد الكامل أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي، والتي تطمع بها إسرائيل علنًا وبخلاف القانون”.

وأضافت أن تصريحات وأفعال القادة الإسرائيليين تعكس نية للإبادة الجماعية ومسارًا لتحقيقها.

1042 شهيدًا منذ استئناف الحرب

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، في وقت سابق، عن استشهاد أكثر من 1042 فلسطينيًا، بينهم 322 طفلًا على الأقل، وإصابة 2542 آخرين، منذ أن استأنف الاحتلال الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 50,399 شهيدًا، و114,583 جريحًا.