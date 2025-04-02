الاحتلال يقتل شابا ويعتقل شقيقه ويفجر المنزل وسط نابلس (فيديو)

استشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب الفلسطيني حمزة الخماش، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الخماش (33 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، موقع استشهاد الشاب حمزة الخماش واعتقال شقيقه يوسف من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية عقب محاصرة منزله وتفجيره في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وسط نابلس.

وقال سمير الخماش- عم الشهيد حمزة الخماش- للجزيرة مباشر إن جنود الاحتلال، اقتحموا المنزل الساعة السابعة. وأضاف “سمعت صوت انفجار قوي وعندما خرجت لاستطلاع الأمر وجدت جنودا يسلطون الكشافات على وجهي”.

وقال إن طائرة مسيرة فجرت المنزل بعد حصاره من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية التي أطلقت النار على الشهيد، وقامت باعتقال شقيقه يوسف عقب محاصرة المنزل وتفجيره في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وسط نابلس.

متابعة: جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، قبل قليل. pic.twitter.com/b57RiguOXe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 2, 2025

اقتحام البلدة القديمة

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وداهمت منزل الشهيد الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت 3 مواطنين خلال اقتحام البلدة القديمة، وهم: يوسف محمد خماش وهو شقيق الشهيد حمزة، وعز البزم، ونضال حبيشة.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال أصابت مواطنين أحدهما بجروح حرجة، كما أخذت قياسات منزل تمهيدا لهدمه في نابلس، وذلك خلال اقتحامها لأنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس ومحيطها صباح اليوم، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

من مكان استشـــهاد الشاب حمزة سعيد الخماش في البلدة القديمة بمدينة نابلس pic.twitter.com/9Nz1bG5Qs9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 2, 2025

إطلاق الرصاص الحي

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس بأن مواطنا يبلغ من العمر (33 عاما) أصيب بالرصاص الحي وحالته خطرة.

كما أصيب مواطن آخر بجروح، جراء دعسه من قبل مركبة عسكرية خلال اقتحام نابلس، وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب يبلغ من العمر (20 عاما) بعد أن دعسته مركبة عسكرية في البلدة القديمة من نابلس.

ونقلت عن مصادر أمنية ومحلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن عبد الكريم صنوبر عند مفترق زواتا غربا، وأخذوا قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.