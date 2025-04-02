هيغسيث: واشنطن على استعداد للدفاع عن شعبها في حال هددت إيران مصالحها في المنطقة

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ “إجراءات حاسمة” للدفاع عن شعبها في حال تعرض الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة لتهديد من إيران أو وكلائها، على حد وصفه.

وأصدر هيغسيث أمرًا بإرسال عتاد جوي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز الموقف العسكري في ظل التوترات المتصاعدة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يشمل هذا التعزيز نشر أسراب متعددة من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات من طراز “F-15E” و”F-16″ و”F-22″، بالإضافة إلى طائرات هجومية من طراز “A-10″، وذلك بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وضمان الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.

تعزيز الوجود العسكري

بالإضافة إلى ذلك، جرى تمديد وجود مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” وجناحها الجوي في المنطقة بشكل مؤقت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية، وتأكيد التزامها بأمن حلفائها.

الملاحة في البحر الأحمر

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها سترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين اليمنيين، الذين يعطلون الملاحة في البحر الأحمر.

وقال الناطق البنتاغون، شون بارنيل، في بيان، إن حاملة الطائرات “كارل فينسون” ستنضم إلى “هاري إس. ترومان” من أجل “مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحوثيين، الشهر الماضي، مسؤوليتهم عن هجمات قالوا إنها استهدفت حاملة الطائرات “هاري إس. ترومان” في البحر الأحمر.

حاملة الطائرات ترومان

وأكد الحوثيون، صباح الأربعاء، شنّ ضربة جديدة على حاملة الطائرات، حيث قال الناطق باسمهم، يحيى سريع: “استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسيّر في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان”.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، ونشرتها شركة “بلانت لابز”، وجود 6 قاذفات قنابل استراتيجية من طراز “بي-2” على مدرج قاعدة دييغو غارسيا الجوية، صباح الأربعاء، في أرخبيل تشاغوس، وهو إقليم خاضع للسيادة البريطانية في المحيط الهندي.

وتوعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحوثيين بالقضاء عليهم، محذرًا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

كما حذّر ترامب الحوثيين والإيرانيين، عبر منصته “تروث سوشال”، من أن “الآتي أعظم” إذا لم تتوقف الهجمات على السفن، قائلًا: “هجماتنا ستتواصل حتى يتوقفوا عن تشكيل تهديد لحرية الملاحة”.