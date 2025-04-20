إصابة هداف برشلونة تهدد مشاركته في الكلاسيكو ونصف نهائي دوري الأبطال

أكد نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعاني إصابة في فخذه الأيسر تعرَّض لها في المباراة ضد سيلتا فيغو (4-3) السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان “أكدت الفحوص التي أُجريت هذا الصباح إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر”، موضحًا أن “عودته إلى صفوف الفريق ستتوقف على مدى تحسُّن إصابته”.

LATEST NEWS | Tests carried out on Sunday have confirmed that first-team player Robert Lewandowski has a left semitendinosus injury. His return will be determined by his progress. pic.twitter.com/Cj9Vyuim1v — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 20, 2025

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن النجم البولندي (36 عامًا) قد يغيب عن الملاعب 3 أسابيع، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، السبت المقبل.

وسيغيب ليفاندوفسكي أيضًا عن مباراتَي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي المقررتين في 30 إبريل/نيسان الجاري ذهابًا، و6 مايو/أيار المقبل إيابًا.

ويشكل غياب المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين، الذي سجل 40 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ضربة قاسية للنادي الكاتالوني في سعيه نحو الفوز بالرباعية هذا الموسم.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، متفوقًا بثلاثة أهداف على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

ويبتعد برشلونة، الذي تُوج بكأس السوبر المحلية في يناير/كانون الثاني الماضي، في الصدارة بسبع نقاط عن ريال مدريد الذي يستضيف أتلتيك بلباو، مساء الأحد، في ختام المرحلة الثانية والثلاثين.