إصابة هداف برشلونة تهدد مشاركته في الكلاسيكو ونصف نهائي دوري الأبطال

أكد نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعاني إصابة في فخذه الأيسر تعرَّض لها في المباراة ضد سيلتا فيغو (4-3) السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان “أكدت الفحوص التي أُجريت هذا الصباح إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر”، موضحًا أن “عودته إلى صفوف الفريق ستتوقف على مدى تحسُّن إصابته”.

