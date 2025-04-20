حماس تنعى الشهيد سليمان مناصرة منفّذ عملية مستوطنة “حومش”

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد سليمان مناصرة، الذي استشهد اليوم الأحد في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” بين مدينتي جنين ونابلس.

وقالت حماس في بيان لها الأحد، إن “العملية البطولية التي نفّذها الشهيد مناصرة تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة، وعلى جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا في الضفة الغربية”.

وأضافت “وإذ ننعى الشهيد المقاوم البطل سليمان مناصرة، منفّذ هذه العملية الشجاعة، نؤكد أن شعبنا لن يحيد عن درب المقاومة، وأن شجاعة أبطالنا ستظل تتجلى في وجه بطش الاحتلال وعدوانه الهمجي”.

ودعت حماس أحرار الضفة الغربية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى “تصعيد المقاومة، وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية، لردع الاحتلال ومستوطنيه، ووقف جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الشاب سليمان فواز ناصر مناصرة (24 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين واحتجاز جثمانه، بينما أعلن الاحتلال عن تنفيذه عملية إطلاق نار في المكان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن فلسطينيًّا مسلحًا ببندقية أطلق النار على قوة عسكرية قرب مستوطنة حومش، قبل أن يُستهدف بالرصاص، ونتيجة لذلك قامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل قرية بزاريا القريبة من حاجز حومش بالسواتر الترابية.