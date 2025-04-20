داعية إسلامي يرد على الفتاوى التي تثبط الشعوب في دعم المقاومة بحجة درء الفتنة؟ (فيديو)

رد الدكتور فضل مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة، على بعض الفتاوى التي تثبّط الشعوب في دعم المقاومة الفلسطينية، بحجة درء الفتنة.

وقال عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “هذا يذكّرني بما جاء عن المنافقين في الآية 49 من سورة التوبة {ومنهم مَن يقولُ ائذن لي ولا تفتنّي، ألا في الفتنةِ سقطوا وإنَّ جهنمَ لمحيطةٌ بالكافرين}، هكذا رد الله سبحانه وتعالى”.

“هذا هو عين الفتنة”

وتابع “عين الفتنة هو ما قصدتم، عين الفتنة هو هذه الفتاوى، ولذلك ابن حزم عليه رحمة الله تعالى بيَّن أن الذي لا ينصر مؤمنًا يقاتله كافر بأي دعوة من الدعوات، أنه من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله”.

واستطرد “فمثل هذه الفتاوى التطبيقية التي يسمّونها درء فتنة وغير ذلك، فتاوى غير مسؤولة وغير صحيحة، وغير منطلقة لا من عموم ولا من خصوص ولا من دلالات أصولية ولا من تنزيل صحيح واقعي”.

وختم مؤكدًا “قلنا إن الفتوى المتعلقة بالأمّة لا بد أن يكون هناك نظر جماعي فيها”.