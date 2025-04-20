مصر.. جدل جديد بشأن الميراث ومركز الأزهر للفتوى يحسم الأمر

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في مصر بشأن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أن “نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد”.

“نصوص قطعية تناسب كل زمان ومكان”

وقال المركز في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مساء السبت، إن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام “نصوص قطعية مُحكمة راسخة، لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة والعلماء في كل العصور”.

وأوضح أن هذه النصوص “تناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النزاع والشقاق”.

وأضاف أن “الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه”.

علم مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة

وأشار إلى أن علم تقسيم الميراث في الإسلام “مرتبط ومتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدّعي قصوره لا يبيّن -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النفقة والواجبات المالية؛ إذ إن بيانها يقضي بعدالته”.

وأكد أن تجديد الفكر وعلوم الإسلام “حرفة دقيقة لا يحسنها إلا العلماء الراسخون، المشهود لهم بالديانة والتمكن، داخل الأروقة العلمية، وليس على الشاشات أو بين غير المتخصصين، والفكر المتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جهة، أو يحوّله إلى تبديد للشرع وأحكامه في الجهة الأخرى”.

ولفت إلى أن التستر خلف لافتات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره عدوًّا لها “حيلة مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مشوَّهة، دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها”.

تفسير “أولي الأمر”

وشدَّد على أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ(الشعب)، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة “شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته”.

وأوضح البيان أنه ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، لا سيّما وأن تشريعات القانون المصري استُقي أكثرها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية.

وخلص البيان إلى أن الدعوة لصنع “تديُّن شخصي” افتئات على الشرع، أو لصنع “قانون فردي” افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج “للفكر التكفيري المنحرف”، وأن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام “جريمة فكرية ومعرفية” تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، محذرًا من “الفكر المُعوَّج”.

بعد حديث أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، عن حق الدولة في استفتاء الشعب على تغيير قوانين الميراث.. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول إن نصوص الميراث قطعية، لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، محذرًا من الانسياق وراء الفكر المُعوج. pic.twitter.com/R9oWGiF7pb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 19, 2025

تصريحات مثيرة للجدل

وكان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي قد أثار الجدل أخيرًا بتصريحات تلفزيونية عن حق الدولة في استفتاء الشعب على تغيير قوانين الميراث، وقال “لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث”، بحسب وصفه.

وتابع الهلالي “القرار في النهاية هو قرار شعبي، ومن يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيًّا على المجتمع”، وأضاف “المطالبة بالمساواة في الميراث، وبخاصة بين الأخ وأخته، ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن أو الأحاديث النبوية، كما أن الميراث حق وليس فرضًا، وهو مسألة فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي العموم”، وفق قوله.