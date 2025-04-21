آخرها اختطاف أطفال.. بلدة بيت فوريك الفلسطينية تعاني من اعتداءات المستوطنين المتكررة (فيديو)

عاشت عائلة شحادة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، لحظات من الرعب والقلق مساء السبت 19 إبريل/نيسان الجاري، حين أقدم مستوطنون إسرائيليون على اختطاف بعض أطفال العائلة في وضح النهار.

تفاصيل الحادثة

في شهادة صادمة أدلت بها الطفلة غزل شحادة للجزيرة مباشر، قالت “كنت ألعب مع أبناء وبنات عمي خارج المنزل، عندما هاجمنا مستوطنان فجأة. حاولت الهرب، لكنهما أمسكا بابن عمي وابنة عمي وقيدوهما إلى شجرة. رشقاني بالحجارة، فأصبت، وطاردونا بشفرة حلاقة كانت بحوزتهم وكلاب أطلقوها علينا، فركضت إلى المنزل لأخبر عائلتي”.

أما الطفلة مريم شحادة، فقد وصفت مشهد اختطافها قائلة “حين وضع المستوطن يده على فمي، نظرت في عينيه وشعرت برعب لا يوصف. ثم صرخت بقوة، لكنه قيدني أنا وشقيقي الأصغر إلى شجرة قرب منطقة القطايف، القريبة من مستوطنة إيتمار”.

الآباء يتدخلون وينقذون الأطفال

وقال عمر شحادة، والد الطفلة مريم، إن العائلة هرعت إلى المكان فور سماعها بالحادثة “رأينا أبناءنا مقيدين إلى شجرة، فيما فر المستوطنون باتجاه المستوطنة. أنقذنا الأطفال وأعدناهم إلى المنزل سالمين، لكن القلق ما زال يخيّم على الجميع”.

من جهته، تحدث محمد شحادة، والد الطفلة غزل، عن معاناة حي الضباط المتكررة مع المستوطنين، مشيرًا إلى أن الحي القريب من مستوطنة “إيتمار” يشهد اعتداءات مستمرة، حيث سبق للمستوطنين أن هاجموا منزله في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأضرموا النار في مركبتين ومخزن وسرقوا عددًا من الأغنام.

تمسُّك بالأرض رغم الاعتداءات

رغم هذا التصعيد، أكدت العائلة تمسكها بأرضها، وقال محمد شحادة “كل ما يفعله المستوطنون هدفه تهجيرنا، لكننا باقون. مطلبنا الوحيد هو الحماية من الحكومة الفلسطينية، فحياتنا وحياة أطفالنا أصبحت مهددة في كل لحظة”.

ويشهد حيّ الضباط سلسلة من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، كان آخرها خلال الشهر الجاري، حين هاجم العشرات منهم الحي، وتصدى لهم الأهالي الفلسطينيون.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أضرم مستوطنون النار في عدد من المنازل والمركبات، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع السكان.

وتُعد مستوطنة “إيتمار”، المحاذية لبلدة بيت فوريك، من أكثر المستوطنات تطرفًا في الضفة الغربية. أُقيمت هذه المستوطنة عام 1983 على أراضي عدة قرى فلسطينية من بينها بيت فوريك. وتُعرف المنطقة المحيطة بها باعتداءات المستوطنين المتواصلة، التي تتضمن إحراق ممتلكات الفلسطينيين، وسرقة أراضيهم، وفرض طوق أمني يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.