انتبه.. 8 عادات مسائية تسلب منك النجاح عليك تجنّبها فورا

نشر موقع متخصص في التنمية الذاتية تقريرًا عن “عادات مسائية” قد تمنع من يقع فيها من تحقيق النجاح والثراء الذي يتطلع إليه.

وأوضح موقع “ديلي موتيفاشن نيوز” (Daily Motivation News)، الذي يهدف إلى تحسين نمط حياة متابعيه ودعم قدراتهم الشخصية والمهنية، أنه جرت العادة على الاهتمام بالروتين الصباحي لتحقيق أفضل فائدة ممكنة من اليوم.

غير أن العادات المسائية لا تقل أهمية، وفق تقرير الموقع، إذ إنها تحدد لدرجة كبيرة ما يمكن أن تقوم به في اليوم التالي استنادًا إلى دراسات نفسية.

إليك هذه العادات التي تشدّ من يتبعها إلى الخلف، وتعيقه عن النجاح، كما أوردها التقرير:

1- متلازمة السهر

متلازمة السهر والاستيقاظ متأخرًا من أكبر العوائق أمام تحقيق الثروة والنجاح، وفق التقرير.

والسبب أن استيقاظ الشخص متأخرًا ومتعبًا، لقلة النوم، قد يؤدي إلى ضياع الفرص خلال اليوم، وانخفاض الإنتاجية، علاوة على مشاكل صحية، وكل هذه العوامل قد تعيق مسيرتك نحو النجاح.

ويحذّر التقرير من إضاعة الوقت في تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأفلام ليلًا، وهي من الأسباب الشائعة للنوم متأخرًا، وينصح بتغيير هذه العادة.

2- إهمال تقييم الذات

يؤكد التقرير أن تخصيص وقت في المساء لتقييم نجاحات وإخفاقات اليوم هو عادة أساسية لتحقيق النجاح وتطوير الذات إلى ما هو أفضل.

ويرجع ذلك إلى أن تقييم اليوم يعني الاستفادة والتعلّم من أي إخفاق وتعديل الاستراتيجية التي تتبعها في عملك، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وكل هذا يتحقق من خلال تقييم الذات بشكل مستمر.

3- تجاهل الصحة البدنية

فترة المساء بالغة الأهمية للحفاظ على الصحة البدنية، فالرياضة المنتظمة واتباع نظام غذائي صحي يؤدّيان دورًا هامًّا في الحفاظ على الطاقة والنشاط اللازمين للعمل والإنتاج طول اليوم.

ومن ثم، ينصح التقرير بتجنّب نمط الحياة القائم على الخمول مساء اليوم، وتناول الوجبات غير الصحية ومشاهدة التلفاز. وبدلًا من كل ذلك يمكن ممارسة هوايات رياضية وتناول طعام متوازن.

4- تجاهل اليقظة الذهنية

يتحدث التقرير عن فكرة اليقظة الذهنية للحظة الحالية، أي أن نكون حاضرين في اللحظة، متحرّرين من التشتت في عدد كبير من الأفكار والعادات والنقاشات.

ينصح التقرير بالتركيز على ما تقوم به وتجنب التشتت، خاصة عندما تقوم بالتقييم الذاتي.

5- تجنب المحادثات الصعبة

ينصح التقرير بمناقشة الموضوعات الهامة التي قررت تأجيلها طوال اليوم بسبب ضغوط العمل، أثناء المساء.

ويندرج هذا في إطار تقييم اليوم ومحاولة تدارك الأخطاء والتحسين المستمر للعلاقات والقدرة على العمل.

6- الإرهاق في العمل

يحذر التقرير من الإفراط في العمل أثناء المساء، ويؤكد أن جلسات العمل الطويلة ليلًا قد تضرّ من يقوم بها، خاصة على المدى الطويل.

وأضاف التقرير “النجاح ليس سباقًا قصيرًا، بل ماراثون. ولإنهاء الماراثون، عليك أن تُنظّم وتيرة عملك وتأخذ فترات راحة عند الضرورة”.

7- إضاعة فرص التعلم

يؤكد التقرير أن المساء فرصة رائعة لتعلّم شيء جديد، لكن الكثير منا يُفوّت هذه الفرص. غالبًا ما نفضّل تصفح الإنترنت أو مشاهدة التلفاز على قراءة كتاب، أو الالتحاق بدورة تدريبية عبر الإنترنت، أو استكشاف هواية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن التعلّم المستمر من بين العادات الهامة للأشخاص الناجحين. إذ يدركون أن التكيّف مع التطورات المستمرة أمر بالغ الأهمية في عالم سريع التغيّر.

8- تجاهل أهمية النوم

يؤكد التقرير أن من أهم العادات التي تساعد على تحقيق النجاح هي النوم بشكل كافٍ، لأنه يحفظ لك صحتك الجسدية والذهنية.

ويحذّر التقرير من أن قلة النوم تؤثّر في الوظائف الإدراكية وتمنع التركيز وتؤدي إلى مشكلات صحيّة على المدى الطويل، ولهذا فإن النوم بشكل صحّي من الخطوات الضرورية لتحقيق النجاح.