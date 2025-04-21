42 قتيلا وجريحا بغارات أمريكية على سوق شعبي في صنعاء

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية مقتل وإصابة 42 شخصا، في حصيلة أولية، جراء غارات أمريكية استهدفت حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في العاصمة صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن طائرات أمريكية شنت، مساء الأحد، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، استهدفت خلالها منطقة عطان في مديرية معين بغارتين، إضافة إلى مشروع النظافة في منطقة عصر بالمديرية نفسها، كما شنّت غارات مكثفة على سوق فروة الشعبي بمديرية شعوب.

وكان الطيران الحربي الأمريكي قد شن، مساء الخميس، غارات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة بغرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا وإصابة 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء وعناصر من طواقم الإسعاف، وفق ما أفادت به الجماعة.

وتأتي هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” على جماعة أنصار الله، مهددًا بـ”القضاء عليها تمامًا”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديدات ترامب، وواصلت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنًا في البحر الأحمر متجهة إليها، ردًّا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي الحرب على الفلسطينيين في غزة.