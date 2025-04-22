مسموح بالتوكتوك فقط.. رحلة عذاب يومية لصيادلة غزة خلال نقل الدواء بين شمال القطاع وجنوبه (فيديو)

قال علاء حلس، مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة، إنهم يخوضون رحلة معاناة يومية في عمليات نقل الأدوية داخل أنحاء القطاع، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وفصل الاحتلال جنوب القطاع عن شماله.

النقل بالتوكتوك فقط

وقال حلس للجزيرة مباشر “عمليات نقل الأدوية بين الشمال والجنوب أصبحت أزمة كبيرة، وخصوصًا بعد إغلاق الاحتلال شارع صلاح الدين، وأصبح النقل حاليًا يتم فقط عبر شارع البحر، ولا يُسمح بعبور الشاحنات، بل فقط عبر التوكتوك [عربة صغيرة ثلاثية العجلات] وهي وسيلة غير مناسبة لنقل الأدوية”.

وتابع “يتم نقل الأدوية يوميًا بالتوكتوك، من مخازن الجنوب إلى الشمال والعكس، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا، فضلًا عن أن الكميات المنقولة قليلة جدًا، ما يفاقم أزمة نقص الأدوية في المستشفيات”.

وتحدث حلس عن المخاطر التي تواجه موظفي وزارة الصحة أثناء نقل الأدوية داخل القطاع، موضحًا “أثناء رحلة التوكتوك قد تسقط الأدوية، وقد تتعرض بعض الأنواع المكشوفة للتلف، وقد يتعرض أحد العاملين للسقوط بسبب الطرق المهدّمة، في حين يمكن حل كل هذه المشاكل من خلال السماح بنقل الأدوية عبر الشاحنات”.

تفاقم أزمة نقص الأدوية

وأشار مدير دائرة صيدلة المستشفيات في غزة إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية في القطاع، حيث لا يتوافر أكثر من 37% من الأدوية الأساسية، و59% من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تضرر العديد من الخدمات الصحية مثل جراحة القلب، والجراحة العامة، وغسيل الكلى، ما يفاقم من معاناة المرضى.

وفي ختام حديثه، ناشد حلس، المؤسسات الدولية بدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، حتى تتمكن وزارة الصحة من تقديم الخدمة الصحية للمرضى في ظل الحرب.