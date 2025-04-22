الفاتيكان ينشر أولى صور البابا فرنسيس في نعشه ويحدد موعد جنازته الرسمية (شاهد)

نشر الفاتيكان، الصور الأولى لجثمان البابا فرنسيس مسجًّى في نعش داخل كنيسة القديسة مارتا، التي أقام بها طوال مدة حبريته التي استمرت 12 عامًا.

وأوضح الفاتيكان، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن جثمان البابا سينقل صباح غدٍ الأربعاء إلى كاتدرائية القديس بطرس في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت روما (السابعة بتوقيت غرينتش)، لإتاحة الفرصة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

مراسم الجنازة الرسمية

كما أشار البيان إلى أن مراسم الجنازة الرسمية ستُقام صباح السبت المقبل، الموافق 26 إبريل/نيسان، في الساعة العاشرة صباحًا (الثامنة بتوقيت غرينتش) في كاتدرائية القديس بطرس، بحضور حشد من الشخصيات الدينية والسياسية من أنحاء العالم.

وصباح الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير/شباط الماضي.

البابا فرنسيس

والبابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو بيرغوليو، من أصول أرجنتينية، وقد لد في 17 ديسمبر/كانون الأول 1936 في بوينس آيرس لعائلة من العمال المهاجرين.

وانضم بيرغوليو إلى الكنيسة عام 1958 وبدأ خدمته رجل دين، وتم تعيينه كاردينالا عام 2001.

وفي عام 2013، وقع حدث نادر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية حين أصبح البابا بنديكت السادس عشر أول بابا منذ 598 عاما يتنحى عن منصبه، لظروف صحية.

وانتخب بيرغوليو الزعيم الروحي رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية في المجمع (انتخاب بابوي من مجلس الكرادلة) الذي عقد في 13 مارس/آذار 2013.

واختار بيرغوليو لنفسه اسم فرنسيس، تيمنا بالقديس المسيحي الشهير، وبدأ مهامه رسميًّا في 19 مارس 2013.