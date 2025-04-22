غرف العمليات في غزة مهددة بالإغلاق بسبب تهالك المعدات الجراحية (فيديو)

يواجه القطاع الصحي في قطاع غزة خطر توقف غرف العمليات الجراحية، لا سيما في التخصصات الحساسة كجراحة الأعصاب والعظام، نتيجة تهالك الأدوات الجراحية والنقص الكبير في المستلزمات الأساسية.

وأكد حسن الشاعر، المدير الطبي لمجمع الشفاء، خلال حديثه للجزيرة مباشر أن “الوضع الطبي في القطاع سيّئ للغاية”، مشيرًا إلى أن توقف خدمات مستشفى الأهلي بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، ضاعف الضغط على مجمع الشفاء الطبي، في ظل قلّة المرافق الصحية التي لا تزال تعمل.

تهالك وفقدان المعدات الجراحية

وأضاف “عدد الأسرّة قليل، وعدد غرف العمليات محدود، والمستلزمات الجراحية إما مفقودة أو قديمة جدًّا. في جراحة المخ والأعصاب، نكاد نواجه عجزًا تامًّا”.

وذكر أن المجمع فقد جزءًا كبيرًا من المعدات الجراحية خلال الاجتياح الإسرائيلي، وأصبح الجزء الباقي متهالكًا جراء الاستخدام المكثف.

وقال “نستخدم الآن جهاز كرينيتوم واحدا لإجراء عمليات فتح الجمجمة، ونتنقل به بين المستشفيات. إذا تعطل هذا الجهاز، فإن خدمات جراحة الأعصاب ستتأثر بشكل كبير”.

ضغط كبير

من جانبه، أوضح محمد أبو سمرة، رئيس قسم التعقيم بمجمع الشفاء، أن العدوان الإسرائيلي دمّر عددًا كبيرًا من الأدوات الجراحية الدقيقة. وقال إن الأدوات المتوفرة حاليًّا تُستخدم بشكل متكرر في ظل الضغط الكبير، مما يُسرِّع تلفها.

وأشار إلى أن “القطاع يعاني من نقص حاد في أدوات جراحة الرأس، والطاقم الطبي في أمسّ الحاجة لتوفيرها لتجنّب توقف العمليات الجراحية أو تعريض حياة المصابين للخطر”.

أي تلف سوف يشلّ الخدمة الطبية

وأوضح أبو سمرة للجزيرة مباشر أن مستشفيات شمال القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوات الجراحية المستخدمة في جراحة الأعصاب، حيث لا تتوفر سوى مجموعة واحدة من المعدات، يتم تناقلها بين المستشفيات بحسب الحاجة، وحذر من أن أي تلف يصيب هذه المجموعة سيؤدي إلى شلل شبه كامل للخدمة الطبية في هذا التخصص الحيوي.

وأشار إلى أن هذا النقص الحاد في أدوات الجراحة سيؤدي إلى حرمان القطاع من إمكانية افتتاح غرف عمليات جديدة، في وقت يتزايد فيه عدد الإصابات بشكل يومي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووفقا لمسؤولين بوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد دمر الاحتلال 36 مستشفى في القطاع خلال حربه المتواصلة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشف مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص في تصريحات للجزيرة عن تدهور أوضاع القطاع الطبي في القطاع، محذرا من أن مخازن وزارة الصحة أصبحت شبه فارغة، وأن الوزارة لديها 37% فقط من الأدوية و57% من المستلزمات الطبية.

وأضاف “فقدنا 99% من خدمات جراحة القلب والقسطرة، و85% من خدمات جراحة العظام، و73% من الجراحة العامة، و54% من خدمات مرضى السرطان، و45% من غسيل الكلى، و54% من أدوية الضغط والسكري والأطفال”.