مقتل 24 على الأقل إثر هجوم على سائحين في كشمير (فيديو)

قُتل 24 شخصًا على الأقل في إقليم جامو وكشمير، في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، اليوم الثلاثاء، عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بارز في شرطة كشمير، في حين قالت السلطات إن الهجوم هو الأسوأ الذي يستهدف مدنيين منذ سنوات.

ووقع الهجوم في منتجع باهالجام، على بُعد 90 كيلومترًا من مدينة سريناغار، وهو مقصد سياحي شهير يجذب آلاف الزوار كل صيف بعد تراجع الاشتباكات مع الجماعات المسلحة في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس”، نقلًا عن ضابط شرطة بارز -لم تكشف هويته- أن الهجوم وقع خارج طريق رئيسي في المدينة، وشارك فيه اثنان أو ثلاثة مسلحين، وفق وكالة رويترز.

من جانبه، ندَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بما وصفه بـ”العمل الشنيع” الذي وقع في منتجع باهالجام، وتعهد بـ”محاسبة مُنفذي الهجوم أمام العدالة”.

وقال مودي في منشور على منصة إكس عقب الهجوم “إن أجندتهم الشريرة لن تنجح أبدًا. إن تصميمنا على مكافحة الإرهاب ثابت، وسيصبح أقوى”.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.

Those behind this heinous act will be brought…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025