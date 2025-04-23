أسير إسرائيلي لدى كتائب القسام يستنجد بترامب للإفراج عنه (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة مصوّرة وجّهها أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 565 يومًا إلى عموم الإسرائيليين.

وناشد الأسير عُمري ميران (48 عامًا) في رسالته الإسرائيليين بالتوجّه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالبته بممارسة مزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفعه إلى توقيع صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين جميعهم لدى الحركة.

وقال: “الرئيس الأمريكي هو الوحيد الذي يملك القوة حاليًا في العالم. اذهبوا إليه وطالبوه بالضغط على نتنياهو للإفراج عنا”.

وحمّل الأسير الإسرائيلي كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس فريق التفاوض في القدس رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال: “بسببكم نحن هنا الآن. أنتم السبب في ما حدث في أكتوبر. أنتم تدمرون إسرائيل“.

ونشرت القسام صورًا للأسير وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ48، وقال في رسالة وجّهها إلى أسرته “اليوم أبلغ من العمر 48 عامًا، وهذا هو عيد ميلادي الثاني الذي أمرّ به هنا. لا يمكن القول قانونيًا إنني موجود هنا، أنا هنا في أسر حماس. من الصحيح أن هذه الرسالة موجهة بمناسبة عيد ميلادي، والهدف منها إسعادي، لكنني لم أعد سعيدًا منذ سنة ونصف. أشتاق بشدة إلى أطفالي، إلى زوجتي، إلى كل العائلة”.

ودعا ميران الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو، مطالبًا بمشاركة بناته فيها ليتمكن من رؤيتهن عبر التلفاز، مؤكدًا ضرورة استمرار الضغط الشعبي على نتنياهو من أجل إعادتهم إلى بيوتهم أحياء لا في توابيت، وقال “لا تصدقوا أن الضغط العسكري سيعيدنا أحياء. فقط الاتفاق مع حماس هو ما سيعيدنا إلى بيوتنا وأُسرنا”.

وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من الرسائل المصوّرة التي تبثها كتائب عز الدين القسام تباعًا منذ أسابيع، ويتم توجيهها إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإلى عموم الإسرائيليين.