“مضللة ومتناقضة”.. الدفاع المدني يفند مزاعم إسرائيل بشأن استشهاد طواقم الإنقاذ (فيديو)

فند الدفاع المدني في قطاع غزة، رواية وادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشرها حول “جريمة إعدام طواقمه وطاقم الهلال الأحمر”، قائلا إنها كاذبة وتتعارض مع الروايات السابقة للاحتلال.

وقال الدفاع المدني، في بيان مرفق بمقطع فيديو جديد لما حدث للطواقم في يوم الأحد 19 مارس/آذار في منطقة تل السلطان، برفح جنوبي قطاع غزة.

جريمة بشعة بحق الإنسانية

وقال بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني “️في 23 مارس/آذار الماضي شاهد العالم بصدمة كبيرة جريمة بشعة بحق الإنسانية، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق 15 كادرا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة تل السلطان”.

وأشار البيان إلى أن مهمة الطواقم كانت إنسانية بحتة تلبيةً لنداءات الجرحى لإنقاذ حياتهم وللمساعدة في إخلاء المدنيين الذين حاصرهم جيش الاحتلال في منطقة “بركسات وكالة الغوث” تزامنا مع توغله دون سابق انذار.

رواية كاذبة ومضللة

وقال البيان ” ️قبل يومين، خرج علينا جيش الاحتلال الإسرائيلي برواية جديدة كاذبة ومضللة، تتناقض مع رواياته السابقة التي حاول فيها تغيير الحقيقة ولفت أنظار العالم عن جريمته البشعة بحق مقدمي الخدمة الإنسانية”.

وقال الدفاع المدني، في بيانه، إن طواقمه وطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني أُعدموا بدم بارد، في استهتار واضح للقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.

وأضاف البيان أن وكالات وصحف دولية نشرت فيديو يبين بشكل واضح التزام الطواقم، بشارات المركبات الرسمية ومصابيح الإضاءة، وارتداء الزي الفسفوري الرسمي المعروف محليا ودوليا والمعلوم لدى جيش الاحتلال.

جريمة إبادة بحق الطواقم

وقال البيان، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة بحق طواقمنا، مما أدى إلى استشهادهم جميعا، ولم نتمكن من الوصول إلى جثامينهم إلا بعد ثمانية أيام، وقد وجدت مدفونة على بعد نحو 200 متر من مركباتهم التي تم تدميرها”.

وفيما يتعلق بالأدلة الموثقة، قال الدفاع المدني “قمنا أمس بنشر فيديو يؤكد بالأدلة الموثقة بالتصوير إعدام جيش الاحتلال لطواقمنا وتغيير معالمهم، ودفنهم في حفرة عميقة في محاولة منه لإخفاء جريمته البشعة”.

وقال إن “حادثة إعدام طواقمنا في رفح تؤكد للعالم بالأدلة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية ازاء تدخلات طواقمنا والإنسانية”.

قتلهم الاحتلال بدم بارد

وكشف الدفاع المدني بغزة أن 113 شهيدا من موظفيه قتلهم الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد منذ بدء حربه على قطاع غزة.

وطالب بيان الدفاع المدني، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقم ومركبات الدفاع المدني، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.