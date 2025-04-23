ترامب يلوح بـ”صفقة عادلة” والصين تؤكد “الباب المفتوح” للتفاوض (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده “سوف تتوصل إلى صفقة عادلة مع الصين”، موضحا أنه يتم إجراء مباحثات في الوقت الراهن مع الجانب الصيني.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الصينين “يعرفون أنهم لا يستطيعون الاستمرار في سياستهم التجارية السابقة مع الولايات المتحدة“.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “سوف تحقق إيرادات كبيرة من الرسوم الجمركية ولن تخسر من تجارتها في المستقبل كما كان عليه الحال من قبل”.

وتابع قائلا “كنا نخسر تريليوني دولار سنويا من التجارة لكننا سنحقق الآن أموالا طائلة”.

“لن نكون بلادا يستغلها الآخرون”

وأشار ترامب إلى أن “كل الدول تسعى إلى إبرام صفقات معنا حتى الدول التي نهبتنا لسنوات طويلة مثل الصين والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “هذه الأيام قد انتهت”.

وعن نتائج الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول، قال ترامب “سوف نستعيد فخرنا بأنفسنا ولكن نكون أضحوكة، ولن نبقى بلادا تستغلها تقريبا كل دولة في العالم”.

وأوضح ترامب أن الأموال التي ستجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية سوف تتيح تخفيض الضرائب بشكل كبير.

وأشار إلى أنه في عام 1913 انتقلت الولايات المتحدة لنظام ضرائب الدخل، وكانت قبلها تعتمد على الرسوم الجمركية بلا ضرائب على الدخول، مضيفا “كنا الدولة الأغنى في العالم وكان لدينا لجان مسؤولة عن إنفاق الأموال الطائلة التي كنا نربحها”.

الصين منفتحة على الحوار

ومن جانبها أكدت الصين، الأربعاء، أن الباب “مفتوح” لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.

وردّت بيجين بفرض رسوم جمركية مضادة نسبتها 125% على المنتجات الأمريكية، بعد أن رفع ترامب الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%، لكنها شددت الأربعاء على أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية.

وحذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، من أن الحروب التجارية “تقوّض الحقوق المشروعة لكل البلدان ومصالحها وتضر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه يجري في الوقت الحالي دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على الصين لتكون ما بين 50 إلى 65%.