ترامب يوجه انتقادات حادة إلى زيلينسكي بسبب شبه جزيرة القرم

وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تُضر بجهود إحلال السلام مع روسيا، وتُسهم في إطالة أمد الحرب.

وقال ترامب، في منشور على صفحته بمنصة “تروث سوشيال”، إن “الرئيس الأوكراني يتفاخر على الصفحة الأولى من صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن أوكرانيا لن تعترف قانونيًا باحتلال شبه جزيرة القرم، مضيفًا: “لا يوجد ما يمكن الحديث عنه هنا”.

ووصف ترامب هذا التصريح بأنه “ضار جدًا بمفاوضات السلام”، مشيرًا إلى أن القرم “فُقدت منذ سنوات، تحت رعاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، وليست حتى نقطة نقاش”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “لا أحد يطلب من زيلينسكي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، لكن إذا كان يريدها، فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل أحد عشر عامًا حين تم تسليمها دون إطلاق رصاصة واحدة؟”، مشيرًا إلى أن المنطقة احتضنت منذ سنوات قواعد رئيسة للغواصات الروسية.

وأكد ترامب أن “التصريحات التحريضية مثل تصريحات زيلينسكي تجعل تسوية الحرب أمرًا بالغ الصعوبة”، مضيفًا “ليس لديه ما يفتخر به. الوضع في أوكرانيا مزرٍ. بإمكانه الحصول على السلام أو القتال ثلاث سنوات أخرى قبل أن يخسر البلد بأكمله”.

وفي معرض نفيه لأي ارتباط مع موسكو، قال ترامب “لا علاقة لي بروسيا، لكنني أهتم كثيرًا بإنقاذ ما معدله 5 آلاف جندي روسي وأوكراني يموتون أسبوعيًا بلا سبب”، محذرًا من أن “تصريح زيلينسكي اليوم لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد ساحة القتل، ولا أحد يريد ذلك”.

واختتم ترامب منشوره بالتأكيد أن العالم “قريب جدًا من التوصل إلى اتفاق”، داعيًا الرئيس الأوكراني إلى التحرك سريعًا قائلًا “على الرجل الذي لا يملك أوراقًا للعب أن يُنجز ذلك الآن، أخيرًا”، وأضاف “أتطلع إلى مساعدة أوكرانيا وروسيا على الخروج من هذه الفوضى الشاملة التي ما كانت لتبدأ لو كنت رئيسًا حينها”.