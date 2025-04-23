“تركيا دخلت مرحلة جديدة”.. 47 زلزالا في إسطنبول خلال 3 ساعات

ضربت سلسلة من الزلازل مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا، الأربعاء، بلغ عددها 47 زلزالا وهزة أرضية خلال 3 ساعات، كان أكبرها زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين ودفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار الشامل.

ووفقًا لمعلومات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، فإن الزلزال الأقوى وقع قبالة سواحل منطقة سيليفري عند الساعة 12:49 ظهرًا بالتوقيت المحلي، فيما سُجلت 46 هزة أخرى قبله وبعده، تراوحت شدتها بين 1.6 و5.9 درجات، وعمقها بين 6 و15 كيلو مترًا.

151 مصابا

وأكدت “آفاد” أنه لم ترد أي بلاغات عن خسائر بشرية مباشرة، في حين أعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصًا نتيجة حالات هلع وقفز من المباني.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مؤسسات الدولة جميعها، وفي مقدمتها إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” ووزارة الصحة، في حالة تأهب قصوى للتعامل مع تبعات الزلزال.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بمناسبة “عيد السيادة الوطنية والطفولة”، طمأن أردوغان المواطنين قائلًا “نتمنى السلامة لجميع مواطنينا. الحمد لله، لا يبدو أن هناك أي مشاكل حتى الآن”، مضيفًا أنه تلقى آخر التطورات من الوزراء المعنيين، ورئيس “آفاد” ووالي إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن “جهود البحث وفحص الأبنية ما زالت مستمرة بدقة متناهية، ونتابع التطورات عن كثب”.

عشرات الهزات الارتدادية

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تسجيل عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال الرئيس، أكبرها بلغت قوتها 5.9 درجات، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار في البنية التحتية وخطوط الطاقة.

وفي إطار الاستعدادات الطبية، أعلن وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، أن “جميع الفرق في حالة نفير عام بجميع المستشفيات في إسطنبول استعدادًا لأي طارئ”.

أما وزير البيئة التركي مراد قوروم، فأكد أن تركيا دخلت “مرحلة جديدة بعد هذا الزلزال”، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية جميعها في مختلف القطاعات على أهبة الاستعداد، وأن الوزارات كافة في حالة نفير عام ويتم توجيه الفرق وفقًا للاحتياجات الفعلية في الميدان.

تعطيل الدراسة

وفي خطوة احترازية، أعلن وزير التربية والتعليم التركي يوسف تكين تعطيل الدراسة يومي الخميس والجمعة في مدارس ولاية إسطنبول جميعها.

وتأتي هذه الزلازل لتعيد إلى الواجهة المخاوف من زلزال مدمر قد يضرب إسطنبول، في ظل التحذيرات المستمرة من الخبراء بشأن الفوالق الزلزالية النشطة في المنطقة.

جدير بالذكر أن تركيا تعرضت في السادس من فبراير/شباط 2023 لزلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب بمقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، ودمار مدن بأكملها.